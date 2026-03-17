Guardiola tras ser eliminado por Real Madrid: tira de ironía y sorprende sobre Arbeloa

Mánchester, Inglaterra.

"Es muy difícil si vas 4-0 abajo y estás jugando 10 contra 11, pero lo intentamos todo. Nos sirve para aprender, ojalá hubiera sido once contra once, pero quién sabe, quizás hubiéramos perdido 6-0", dijo Guardiola tras la derrota.

Pep Guardiola , técnico del Manchester City , admitió que la tarjeta roja y el penalti que le señalaron a Bernardo Silva fue "demasiado castigo" y que la reacción del portugués de sacar el balón con el brazo fue instintiva.

Sobre la temporada, Pep dijo: "Somos un equipo extraordinario, extraordinario. Los primeros 15′ de hoy; los primeros 15′ del Bernabéu. El error del primer gol que hicimos... no defendimos bien un balón largo a Valverde. Somos un equipo extraordinario, jugamos muy bien al fútbol. Felicidades al Real Madrid y a todos ustedes", tirando de ironía.

Sobre la roja a Bernardo Silva que condicionó el partido, Guardiola la calificó de instintiva. "Es un castigo demasiado grande un penalti y una roja".

"Los primeros quince o veinte minutos fueron buenos, pero luego con diez contra once... Courtois fue el mejor del partido, así que eso te dice lo buenos que fuimos nosotros".

El técnico de Sampedor habló de Álvaro Arbeloa y alabó al técnico español, que en sus primeras semanas en el Real Madrid ha eliminado a José Mourinho y a Guardiola de la Champions.

"Buena (su opinión sobre Arbeloa), me ha gustado. Su salida de hoy es muy buena, abriéndose los interiores hacia afuera, teniendo tres o cuatoro jugadores por fuera, era muy difícil saltarles. Se asocia cuando puede, por la calidad que tiene cerca, las transiciones como siempre ha sido. Muy buena, me ha causado muy buena impresión, tendrá una larga carrera".

Además, el español fue preguntado sobre si el Real Madrid ha sido el mayor desafío de su carrera en el Manchester City.

"No, mi mayor desafió ha sido Jürgen Klopp. Ustedes estaban en España y no se han dado cuenta de la competencia que tuvimos el Liverpool y el City. Enfrentarnos tantas veces al Madrid ha sido un aprendizaje muy bueno, porque hace doce o trece años no estábamos aquí. A veces han ganado ellos, a veces hemos ganado nosotros".

Sin embargo, no esconde que todos estos encuentros con el Real Madrid "han sido un aprendizaje muy bueno para el club". "Es un club que hace 12, 13 años no estaba nunca en Europa y jugar tantas veces contra el Real Madrid, con la generación que teníamos llegábamos a hacerlo. Ellos han ganado, nosotros hemos ganado, en números somos parecidos, nos han eliminado en más eliminatorias, pero cómo hemos jugado ellos también lo saben", zanjó.

"Pero el futuro será brillante, la próxima temporada volveremos, seremos campeones, aprenderemos. No pudimos jugar un partido como es debido once contra once para ver qué pasaba. La sensación fue bastante parecida a la del 4-3 (de 2022), el 4-0, el 1-1 incluso hace dos temporadas. La temporada pasada no, fueron mejores y hoy, por supuesto, con el 5-1, felicitamos al Real Madrid, les deseamos lo mejor", apuntó.

"La próxima temporada, no sé qué pasará, pero Khusanov jugó este año por primera vez la Champions League, Rayan Cherki también, Semenyo debutó en el Bernabéu. Esta temporada necesita tiempo, hay muchos jugadores nuevos, pero vi muchas cosas buenas", añadió.