La venganza de Vini vs City, Mbappé vuelve con Real Madrid y, ¿qué pasó con Courtois?

El Real Madrid goleó en la serie al Manchester City (1-5) y se clasificó a los cuartos de final de la Champions: estas fueron las mejores imágenes del partido.
El abrazo entre Pep Guardiola y Álvaro Arbeloa en la previa del partido. El de la institución blanca le ganó el primer pulso en la ida.
Para este duelo, Kylian Mbappé hizo su regreso a una convocatoria con el Madrid luego de varias semanas lesionado. El francés inició en la banca.
El Manchester City tomó la iniciativa en el partido y se fue en busca del descuento tras el 3-0 sufrido en el Bernabéu.
De parte del Real Madrid, Valverde y Vinicius perdonaron oportunidades claras. Sin embargo, tuvieron su recompensa minutos después.
En el minuto 20, Vinicius disparó al marco y en el fondo apareció Bernardo Silva para quitarle el gol al brasileño.
La jugada rápidamente fue a revisarse en el VAR y el juez terminó expulsando a Bernardo por la mano en el remate de Vinicius.
"Es mano", decía Mbappé desde la banca. El portugués recibió este martes la primera tarjeta roja directa de su carrera deportiva, sí había sumado un par de suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas a lo largo de su carrera, pero nunca había sido expulsado.
En la jugada previa también se analizaba por un posible fuera de juego, pero los jugadores del Real Madrid arrancaron en buena posición.
Vinicius tomó la responsabilidad y ahora sí, no falló el lanzamiento penal y puso el 0-1 en el 21.
Y el festejo de Vinicius dio de que hablar... El brasileño se fue para el banderín del córner y se paró frente a la afición del Manchester City pidiendo más gritos en el Etihad.
El "7" del Real Madrid provocó a la afición del City y los mandó a llorar. El brasileño no se guardó nada.
Muchos relacionan este festejo como respuesta a la pancarta que le mostró la afición en la serie disputada en 2025 luego de perder el Balón de Oro ante Rodri.
La reacción de Guardiola luego del 1-0 del Real Madrid en el Ettihad Stadium. Así lo festejaba Vinicius.
El primer tiempo no estuvo exento de polémicas, ya que estas dos jugadas fueron reclamadas como penal para el Manchester City, sin embargo, el juez no señaló nada.
Antes de finalizar el primer tiempo, Haaland encontró el empate. El noruego aprovechó un balón suelto en el área y remató para vencer a Courtois.
Manchester City y Real Madrid se fueron al descanso igualando 1-1, pero con el global 1-4 a favor del equipo de Arbeloa.
Ya para la segunda etapa se vino un cambio inesperado. Thibaut Courtois pidió el cambio y en su lugar ingresó Lunin: el belga se hizo daño en el aductor y tuvo que dejar su lugar a Lunin, que cumplió cuando tuvo que intervenir en la segunda etapa.
Por su parte, Mbappé tuvo su tan ansiado regreso a los terrenos de juego. El francés volvió a tener minutos tras perderse los últimos cinco partidos luego de sufrir un esguince en la rodilla izquierda que arrastraba desde inicios de diciembre, paró por completo en busca de una recuperación plena y disputó los últimos 20 minutos en el Etihad Stadium.
Y en el 81', apareció otra polémica, pero ahora teniendo al francés como protagonista. En una carrera al espacio le ganó con facilidad al argentino Rayan Aït-Nouri, quien recurrió a un agarrón de camiseta, aunque evidente, no señalado por el colegiado principal ni señalado como punible desde la sala del VAR.
En la segunda parte parecía que el marcador no se iba a mover y fue hasta en la recta final cuando el Real Madrid sentenció el juego.
Y con el City vencido, ya en la lona, Vinícius empujó a puerta el 1-2 y conquistó de nuevo el Etihad Stadium.
El brasileño lo festejó con todo y guió a su equipo a la nueva ronda de la Champions League.
El Manchester City terminó siendo eliminado una vez más ante el Real Madrid en la Champions League.
La decepción de Guardiola luego de ser goleado en la serie por el Real Madrid y quedar fuera de la Champions League 2025-2026.
El Real Madrid, por su parte, avanza a cuartos de final y tiene como virtual ganador al Bayern de Múnich. Solo una sorpresa ante el Atalanta cambiaría los papeles.
Vinicius fue elegido como el MVP del partido luego de su doblete para darle el triunfo al Real Madrid.