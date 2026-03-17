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Tabla de goleadores Champions: Doblete de Vinicius, Haaland se despide y el líder falla

Varios delanteros se despidieron hoy en la Champions League y así quedaron en la tabla de goleadores.

Tabla de goleadores Champions: Doblete de Vinicius, Haaland se despide y el líder falla
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Así marcha la tabla de goleadores de la UEFA Champions League tras los primeros clasificados a cuartos de final. Haaland se despide con gol y Vinicius sube en la clasificación.
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21. Bradley Barcola - El delantero del PSG anotó un gol en el triunfo parisino 0-3 sobre el Chelsea en la vuelta de octavos y llegó a 2 goles en esta Champions League, lo mismo que su compañero Senny Mayulu que también marcó.
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20. Désiré Doué - El delantero del PSG suma 4 goles en esta Champions League. El equipo parisino clasificó a cuartos de final.
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19. Viktor Gyökeres - El delantero del Arsenal tiene 4 goles en la tabla de goleadores de esta Champions League.
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18. Lamine Yamal - El delantero del Barcelona registra 4 goles en esta Champions League. Juega con el Barça este miércoles en la vuelta de octavos ante Newcastle.
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17. Vinicius Júnior - El delantero brasileño anotó un doblete en el triunfo del Real Madrid (1-2) ante Manchester City en la vuelta de octavos y llegó a 4 goles en esta Champions League.
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16. Kasper Hogh - El delantero del Bodo/Glimt registró 5 goles en esta Champions League. El equipo noruego fue eliminado por el Sporting de Lisboa en octavos de final.
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15. Marcus Rashford - El delantero del Barcelona tiene 5 goles en esta Champions League y el miércoles se miden al Newcastle en la vuelta de octavos de final.
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14. Fermín López - El centrocampista del Barcelona acumula 5 goles en esta Champions League y el miércoles se miden al Newcastle en la vuelta de octavos de final.
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13. Alexander Sorloth - El delantero del Atlético de Madrid tiene 5 goles en esta Champions League.
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12. Luis Suárez - El delantero colombiano marcó un gol en el triunfo del Sporting de Lisboa 5-0 sobre el Bodo/Glimt y llegó a 5 goles en esta Champions League.
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11. Vitinha - El mediocampista del PSG suma 6 goles en esta Champions League. Su equipo clasificó a cuartos de final tras vencer 0-3 al Chelsea en la vuelta de octavos.
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10. Harvey Barnes - El centrocampista del Newcastle tiene 6 goles en esta Champions League. El miércoles juegan la vuelta de octavos contra el Barcelona.
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9. Jens Hauge - El delantero del Bodo/Glimt se quedó en 6 goles en esta Champions League tras la eliminación del equipo noruego al ser goleado 5-0 por el Sporting de Lisboa en la vuelta de octavos.
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8. Gabriel Martinelli - El delantero del Arsenal acumula 6 goles en esta Champions League.
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7. Khvicha Kvaratskhelia - El delantero del PSG anotó un gol en el triunfo 0-3 contra el Chelsea en la vuelta de octavos y llegó a 7 goles en esta Champions League.
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6. Victor Osimhen - El delantero del Galatasaray suma 7 goles en esta Champions League. El miercoles juega el equipo turco contra Liverpool en la vuelta de octavos.
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5. Julián Álvarez - El delantero del Atlético de Madrid tiene 7 goles en la tabla de goleadores de Champions League. Los colchoneros se miden el miércoles al Tottenham en la vuelta de octavos.
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4. Harry Kane - El delantero del Bayern Múnich suma 8 goles en esta Champions League y puede ampliar sus números este miércoles frente al Atalanta en la vuelta de octavos de final.
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3. Erling Haaland - El delantero del Manchester City llegó a 8 goles con el tanto que hizo en el partido de vuelta que perdieron (1-2) ante Real Madrid en octavos de Champions League.
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2. Anthony Gordon - El delantero del Newcastle tiene 10 goles en la Champions League. Su equipo juega este miércoles en la vuelta de octavos ante Barcelona.
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1. Kylian Mbappé - El delantero del Real Madrid lidera la tabla de goleadores de la Champions League con 13 goles. Tuvo minutos en la vuelta ante el Manchester City, pero no marcó. Los blancos clasificaron a cuartos de final.
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