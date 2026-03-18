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Barcelona presentó la convocatoria para el duelo ante Newcastle en la Champions

El FC Barcelona hizo oficial la convocatoria para el decisivo duelo ante el Newcastle United en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 08:58 -
  • Agencia EFE
Barcelona presentó la convocatoria para el duelo ante Newcastle en la Champions
Barcelona, España.

El Barcelona afronta esta noche la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra Newcastle en el Camp Nou. La serie se encuentra igualada 1-1 y el boleto a la siguiente ronda vuela por los aires.

El técnico Hansi Flick ofreció la convocatoria oficial para dicho compromiso y llamó a los mismos 23 futbolistas que viajaron hace unos días a Inglaterra.

Aunque en aquella ocasión el centrocampista Gavi no pudo jugar, ya que aún no había recibido el alta médica, esta vez sí estará disponible tras reaparecer el pasado domingo en la victoria sobre Sevilla (5-2) en LaLiga.

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Sin embargo, Flick seguirá sin poder contar este miércoles con los lesionados Alejandro Balde , Jules Koundé , Andreas Christensen y Frenkie de Jong .

En la lista azulgrana repite el canterano Xavi Espart , que precisamente debutó con el primer equipo ante Newcastle y luego fue titular frente al Sevilla jugando como lateral derecho.

El Barcelona está obligado a ganar en casa para acceder a los cuartos de final tras el empate de la ida (1-1). En aquel partido, Harvey Banes abrió el marcador para los ingleses al minuto 86, pero Lamine Yamal igualó el marcador en el descuento desde el manchón penal.

La convocatoria del Barcelona estará formada por los porteros Joan García, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy; y los delanteros Ferrán, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony. EFE

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Agencia EFE
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