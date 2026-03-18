Barcelona presentó la convocatoria para el duelo ante Newcastle en la Champions

Barcelona, España.

El Barcelona afronta esta noche la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra Newcastle en el Camp Nou. La serie se encuentra igualada 1-1 y el boleto a la siguiente ronda vuela por los aires.

El técnico Hansi Flick ofreció la convocatoria oficial para dicho compromiso y llamó a los mismos 23 futbolistas que viajaron hace unos días a Inglaterra.

Aunque en aquella ocasión el centrocampista Gavi no pudo jugar, ya que aún no había recibido el alta médica, esta vez sí estará disponible tras reaparecer el pasado domingo en la victoria sobre Sevilla (5-2) en LaLiga.