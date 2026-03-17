Barcelona cierra otro acuerdo: Flick lo pidió y le firman a nuevo refuerzo

Para el club es importante retener al entrenador alemán, quien este martes ha sentenciado su futuro con el Barcelona: "Estoy aquí por ellos, para ayudarles a alcanzar el mayor de los niveles. Ya veremos. Yo creo que tenemos tiempo suficiente. No estoy pensando en irme a ningún otro lugar. Estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo. Es algo que me alegra".