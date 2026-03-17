Barcelona cierra otro acuerdo: Flick lo pidió y le firman a nuevo refuerzo

El Barcelona no pierde el tiempo y este martes firmó a su nuevo refuerzo para la siguiente temporada. Hansi Flick dio la orden y se confirmó su contrato.
Laporta volvió a la presidencia el pasado domingo y desde entonces, ya se ha puesto manos a la obra para reforzar a la institución azulgrana de cara a la próxima campaña.
Es por ello que el mandatario empieza otra vez a gestionar los pendientes en el equipo y una de las primeras acciones es la continuidad de Hansi Flick.
Para el club es importante retener al entrenador alemán, quien este martes ha sentenciado su futuro con el Barcelona: "Estoy aquí por ellos, para ayudarles a alcanzar el mayor de los niveles. Ya veremos. Yo creo que tenemos tiempo suficiente. No estoy pensando en irme a ningún otro lugar. Estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo. Es algo que me alegra".
"Todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí, pero primero tengo que hablar con mi familia. Tendremos tiempo suficiente para poder hablar de ello, pero ahora mismo no es el momento adecuado", expuso el DT sobre una posible renovación con el club hasta 2028.
Ahora bien, luego de la postura de Hansi Flick sobre su futuro, se dio a conocer al futbolista que reforzará su plantilla y para ello el club ya le ha dado un nuevo contrato.
Hablamos del juvenil, Álvaro Cortés. El cuadro culé logró amarrar el 'fichaje' de una nueva joya y amplió su vínculo hasta el 2028.
Desde SPORT adelantaron la reunión que tuvieron para prolongar su relación profesional con el futbolista: "En la entidad catalana lo consideran importante para los próximos años".
"Es el capitán del Barça Atlètic y un jugador ya experimentado pese a su juventud", detallan desde el medio antes mencionado.
Con sus recién 21 años cumplidos, Álvaro Cortés es una de las proyecciones en el equipo de Hansi Flick. El alemán dio la orden de renovar su contrato, por lo que ya cuenta con él para la plantilla del primer equipo.
El acuerdo se cerró en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con la presencia del juvenil y José Ramon Alexanco y Andrés Manzano, director y coordinador del Fútbol Formativo, respectivamente.
Álvaro Cortés se entrenó con el plantel principal del club este martes en la previa del juego ante el Newcastle en la Champions League.
Flick lo integró a los trabajos con la primera plantilla y le hicieron el pasillo por su cumpleaños y renovación con el club.
Álvaro Cortés tendrá la opción de ampliar el vínculo un curso más. Debutó con el Barça Atlètic el 27 de agosto de 2023 bajo el mando de Rafa Márquez. Disputó 30 partidos (22 como titular) y ya recibió una convocatoria oficial del primer equipo.
Asimismo, ha estado entrenando en las últimas semanas con la plantilla principal del equipo. El Barcelona encara este miércoles el duelo de vuelta en octavos de final de la Champions ante el Newcastle.