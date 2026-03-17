¿Polémica en la Champions League? Manchester City quedó con diez y gol de Vinicius

Manchester, Inglaterra.

Se jugaban 20 minutos, cuando Vinicius en un enorme contragolpe sacó un derechazo que dio en el palo, luego en la continuación de la acción el brasileño volvió a rematar y esta vez su remate fue desviado por Bernardo Silva.

La polémica arbitral se hizo presente en el inicio del duelo Manchester City vs Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League , la competición de clubes más importante de Europa.

El volante portugués del Manchester City desvió la esférica con el brazo cuando la redonda se metía al fondo de las redes.

Inmediatamente la acción fue revisada con ayuda del VAR, por lo que el árbitro central tomó la decisión de sancionar el penal a favor de los merengues y expulsó de forma directa a Bernardo Silva, quien era el capitán de los citizens.

Vinicius se encargó de ejecutar la pena máxima y no falló, adelantando al conjunto merengue en el marcador. El gol no solo abrió el partido, sino que también remató a los dirigidos por Pep Guardiola.