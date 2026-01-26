Honduras presenta cifras del sector agropecuario con nuevo censo nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Después de más de tres décadas sin un levantamiento estadístico integral, Honduras vuelve a contar con datos oficiales del sector agropecuario. El Gobierno de Honduras, por instrucciones brindadas por la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), presentaron los resultados generales del Censo Agropecuario Nacional (CAN) 2024, considerado una herramienta estratégica para planificar el desarrollo productivo del país. El ejercicio fue ejecutado mediante tecnología digital, lo que permitió una recolección más eficiente, precisa y oportuna, facilitando la construcción de políticas públicas basadas en evidencia y orientadas al fortalecimiento del campo hondureño.

Visión oficial

Laura Elena Suazo, ministra de la SAG, detalló que Honduras vuelve a disponer de información actualizada del sector agro, lo que permitirá tomar decisiones fundamentadas para apoyar a los productores y avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, en cumplimiento del mandato de la presidencia. Desde el INE, su director Eugenio Sosa destacó que el censo marca un punto de referencia en la generación de estadísticas confiables para la planificación nacional y la inversión pública.

Productores

Los resultados generales revelan que en Honduras existen 408,965 productores agropecuarios. De ese total, el 71.6 % corresponde a hombres, el 28.1 % a mujeres y el 0.3 % a organizaciones. Asimismo, se contabilizan 412,255 explotaciones agropecuarias en todo el país, concentradas principalmente en los departamentos de El Paraíso, Lempira, Francisco Morazán y Olancho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Entre tanto el uso de la tierra alcanza 2.74 millones de hectáreas, lo que evidencia la magnitud del sector agropecuario dentro de la economía nacional y su papel estratégico en la seguridad alimentaria. En la producción de granos básicos se identificaron más de 326 mil productores y 328 mil explotaciones, con mayor presencia en El Paraíso, Francisco Morazán, Lempira y Olancho.

Cultivos

En el rubro de cultivos permanentes se registran más de 116 mil productores, concentrados principalmente en El Paraíso, Lempira, La Paz y Santa Bárbara, zonas con tradición agrícola y peso relevante en la producción nacional. En el caso de la ganadería el CAN 2024 reporta 2.25 millones de bovinos, 463,510 porcinos y 114,428 equinos a nivel nacional. En avicultura se contabilizan 52.5 millones de aves de corral, de las cuales el 94.1 % pertenece a producción de granja y el 5.9 % a crianza familiar, reflejando la dualidad entre producción industrial y doméstica.

Por otra parte, la producción apícola nacional alcanza 845,015.9 litros, siendo Copán el departamento con mayor aporte, al concentrar el 61.4 % del total nacional, lo que reafirma su liderazgo en este rubro.

Retos sector

El censo también identifica desafíos estructurales. Solo el 46.7 % de las explotaciones dispone de maquinaria, el 4.8 % accedió a crédito y apenas el 10.1 % recibió asistencia técnica, datos que permitirán focalizar programas de apoyo institucional y modernización productiva.

Base futura