Fogel consolida su presencia en el país con la ampliación de su portafolio de productos en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Con más de 55 años de experiencia, Fogel se ha consolidado como una marca líder en refrigeración comercial en América Latina. Su presencia se extiende a más de 35 países en el mundo, entre ellos Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y México. Es así, como desde su planta en Guatemala, la compañía produce más de 200 modelos destinados a distintos giros comerciales, bajo estrictos estándares de calidad, materiales de nivel mundial y tecnologías enfocadas en eficiencia energética y larga vida útil del equipo.

Esta operación se complementa con una robusta red de servicio técnico que respalda cada compra, con cobertura a nivel nacional en Honduras y amplia disponibilidad de repuestos, accesorios y herramientas para técnicos en refrigeración.

Huella en Honduras

Fogel cumple una década de operaciones en Honduras, periodo en el que ha fortalecido su posicionamiento dentro del sector de refrigeración comercial con salas de ventas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Jorge Contreras, gerente general de Fogel Honduras, declaró, “Fogel llegó a Honduras en el año 2016, desde ese momento nuestro proceso de atención al cliente y servicio técnico personalizado se ha consolidado. Trabajamos día a día por ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y distribuidores”.

El ejecutivo además explicó el amplio catálogo de soluciones de refrigeración que la marca distribuye, así como la variedad de herramientas y repuestos, lo que viene a reforzar el compromiso de la compañía con ofrecer una solución integral a quienes confían en Fogel. Cabe destacar que Fogel es una compañía que nació en Nicaragua y posteriormente trasladó su operación productiva a Guatemala.

En la actualidad Fogel busca aumentar su alcance en Honduras: “Con la ampliación y modernización de nuestra sala de ventas y de exhibición en San Pedro Sula, tenemos como objetivo llegar a los emprendedores hondureños y ofrecerles soluciones mucho más acomodadas para cada rubro comercial”, dijo Contreras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. ​​​​​​La agencia recién ampliada se ubica en la primera calle entre quinta y sexta avenida del barrio Santa Anita. Con un horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Si desea conocer su catálogo de soluciones de refrigeración, herramientas, repuestos puede visitar el sitio web ingresando a: https://fogel-group.com.hn

Portafolio ampliado

En la renovada sala, los clientes encontrarán refrigeradores, vitrinas, congeladores, mostradores refrigerados y aires acondicionados, además de repuestos, herramientas especializadas y servicios de refrigeración comercial. “Tenemos nuestros refrigeradores de puerta sólida, puerta de vidrio, congeladores, aires acondicionados y toda la herramienta especializada”, explicó el gerente general. Por su parte la coordinadora regional de Mercadeo, Karla Méndez, añadió que la apertura fortalece la venta directa de equipos: “Estamos pasando de la venta de repuestos y servicios a vender equipos y diferentes tipos de modelos, ahora contamos con la disponibilidad de la propia marca Fogel en Honduras”.

La ampliación del catálogo permite atender al consumidor residencial, emprendedores y empresas. Méndez, quien resumió la filosofía corporativa: “Fogel de Honduras quiere crecer con el negocio y el empresariado de Honduras”.

Los equipos disponibles en Fogel Honduras están dirigidos a pastelerías, panaderías, heladerías, restaurantes y hoteles, con soluciones “más robustas” y diseñadas para operación intensiva.

Experiencia directa

La sala de exhibición fue concebida para que los clientes observen los equipos en funcionamiento y reciban asesoría técnica.

Otto Ponce, gerente de Ventas Retail Latam, afirmó, “La tienda está diseñada para que nuestro equipo de ventas pueda asesorar en la compra del correcto equipo al cliente”. También destacó el valor de la experiencia presencial, es decir el cliente puede experimentar y revisar de primera mano el equipo en el que está interesado, sentir la calidad de los productos, conocer la robustez que tienen y aclarar cualquier tipo de dudas.

Para el ejecutivo de ventas es importante destacar que Fogel basa su propuesta en eficiencia energética, durabilidad y soporte post-venta.

“Brindamos soluciones eficientes no solo en el costo inicial, sino el costo operativo”, explicó Ponce. Añadió que los refrigeradores cuentan con “Paredes con mayor grosor de aislante y sistemas de refrigeración eficiente”, lo que se traduce en ahorro para los negocios. El respaldo técnico es otro eje, “Nuestro enfoque va más allá que una venta, va en un apoyo real al comerciante es una solución integral”.

Ponce resumió la visión de la marca para el mercado hondureños, “Deseamos consolidar relaciones a largo plazo con asesoría especializada, servicio técnico robusto y un portafolio alineado al crecimiento de los negocios hondureños”.

Innovación

La compañía continúa apostando por tecnologías modernas y sostenibles, como uno de los principales aportes y diferenciadores de los artículos de refrigeración que existen en el mercado. En ese sentido Ponce señaló que Fogel incorpora ya en algunos modelos “Compresores de velocidad variable que reducen el consumo de energía, adaptándose a las fluctuaciones de voltaje comunes en nuestra región”. Además, resaltó que la expansión industrial y el enfoque ambiental ha sido uno de los ejes de mayor preocupación de la empresa fabricante, “Siempre estamos buscando la manera de innovar, de tener un catálogo de soluciones de refrigeración que sean amigables con el medio ambiente y con los negocios, de estar a la vanguardia con los avances tecnológicos orientados a la sostenibilidad y al ahorro energético lo que no solo se traduce en economía sino también en eficiencia”.

Planes

La estrategia de crecimiento de la compañía en Honduras incluye la apertura de dos nuevas tiendas antes de finalizar el 2026. “Estamos trabajando en la apertura de una tienda en La Ceiba y otra en Choluteca, esto como parte de un plan de expansión territorial orientado a fortalecer la atención al cliente y la cobertura nacional”, detalló el gerente general de Fogel Honduras, Jorge Contreras. Este impulso comercial estará respaldado por la ampliación de la capacidad productiva en Guatemala, desde donde se abastece la región, con el objetivo de responder a la creciente demanda y sostener el desarrollo de la marca en los mercados centroamericanos.