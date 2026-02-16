UTH y AMDC lanzan “MDC en tus manos” para construir una capital digital

San Pedro Sula, Honduras

La Universidad Tecnológica de Honduras y la Alcaldía Municipal del Distrito Central consolidan una alianza estratégica para transformar la gestión municipal mediante inteligencia artificial, acercando los servicios públicos a la ciudadanía a través de una plataforma digital accesible desde WhatsApp.

Como parte de esta visión compartida, los capitalinos podrán interactuar con la municipalidad como si conversaran con un amigo, reportando baches, tapas dañadas, problemas de infraestructura, consultando el estado de sus solicitudes y accediendo a información municipal de forma sencilla, rápida y accesible.

“Para UTH es un orgullo ser el aliado estratégico de la municipalidad en una iniciativa que pone la inteligencia artificial al alcance de cada capitalino. Hoy iniciamos con los reportes ciudadanos, pero en las fases dos y tres los vecinos podrán gestionar trámites y consultas municipales desde su teléfono, facilitando la vida de todos y demostrando que la academia puede generar soluciones reales para el país”, destacó el doctor Roger Valladares, vicepresidente de la UTH. La herramienta ha sido entrenada por técnicos y estudiantes de la universidad, quienes aplicaron en un entorno real los conocimientos adquiridos en el laboratorio de inteligencia artificial, reafirmando el vínculo entre la academia y la solución de problemas públicos.

WhatsApp como puente directo con la ciudadanía

El alcalde Juan Diego Zelaya explicó que la plataforma responde a la necesidad de modernizar la comunicación municipal utilizando la tecnología que la población ya emplea diariamente. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse “Estamos llevando la alcaldía al WhatsApp de la gente; no solo podrán denunciar problemas en su colonia, sino que en las siguientes versiones podrán consultar trámites, conocer inversiones en su comunidad y recibir respuestas en tiempo real, avanzando hacia una ciudad más transparente, eficiente y conectada”, afirmó.

El sistema funcionará mediante inteligencia artificial y un esquema de tickets que permitirá priorizar las incidencias según la demanda ciudadana, optimizando los tiempos de respuesta y la asignación de recursos municipales.

Además, la AMDC creó la unidad MDC+IA, encargada de diseñar, implementar y escalar soluciones digitales que acerquen el gobierno local a la población y fortalezcan la transparencia.



Talento hondureño al servicio de la innovación pública

El rector general de la UTH, Javier Mejía, resaltó que el proyecto permite que los desarrollos tecnológicos de la universidad beneficien directamente a la ciudad.

“Nuestros estudiantes han participado en el desarrollo y entrenamiento de esta plataforma, lo que permite que el conocimiento del aula se traduzca en beneficios directos para la ciudadanía; hoy iniciamos con atención y reportes, y en las próximas etapas se habilitarán trámites digitales que harán más ágil la relación entre la municipalidad y los capitalinos”, indicó.



La aplicación estará disponible a partir del 1 de marzo y permitirá una conexión expedita entre los usuarios y las diferentes dependencias municipales, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la eficiencia de los servicios públicos.



Visión de ciudad inteligente y transparente

La iniciativa forma parte de un plan integral para convertir a Tegucigalpa en un referente regional en gobernanza digital. En futuras etapas se incorporarán nuevas funcionalidades como consultas sobre inversiones en colonias, presupuestos municipales, notificaciones ciudadanas y sistemas tecnológicos para la gestión urbana.