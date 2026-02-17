Grupo Ficohsa destaca en el ranking MERCO Empresas 2025

Tegucigalpa, Honduras.

Grupo Ficohsa forma parte del ranking MERCO Empresas 2025, uno de los principales monitores de reputación corporativa en Iberoamérica, reafirmando la solidez de su gestión y la confianza que genera entre sus distintos grupos de interés en la región.

En esta edición del ranking, diversas empresas y líderes del grupo fueron reconocidas en los mercados donde opera, reflejando el alcance regional de su modelo de negocio y su compromiso con una gestión responsable y sostenible.

Entre las compañías del grupo incluidas se encuentran:

• Grupo Ficohsa Honduras, en el ranking general de empresas del país y en su evaluación sectorial, tanto el negocio banco como seguro. Destaca también su liderazgo en el Ranking ESG

• Grupo Ficohsa Guatemala, en el ranking general de empresas del país y en su evaluación sectorial.

• Banco Ficohsa Panamá, considerado dentro del ranking sectorial del país.

• ASESUISA, la aseguradora del grupo en El Salvador, incluida en el ranking general y como referente dentro de su sector.

Entre los líderes reconocidos por el Ranking Merco Líderes están:

• Camilo Atala, Presidente de Grupo Ficohsa como uno de los principales líderes de Honduras y la región.

• José Arturo Alvarado, CEO de Bancos de Grupo Ficohsa dentro de los top 100 líderes de Honduras.

• Thetey Martínez, Gerente General de Ficohsa Seguros dentro de los top 100 líderes de Honduras.

• Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de ASESUISA, dentro del top 100 líderes de El Salvador.