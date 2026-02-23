ICITS’26 posiciona a Honduras como nuevo referente regional en investigación científica

La isla de Roatán fue la sede de la novena edición de la Conferencia Internacional en Sistemas y Tecnología de la Información (ICITS’26), el cual por primera vez se realizó en Honduras de la mano de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y la Asociación para la Administración de Tecnologías de la Información (ITMA, por sus siglas en inglés)
El evento de alcance global reunió a investigadores, académicos, docentes y estudiantes de diversas partes del mundo en UTH, campus Roatán del 16 al 18 de febrero.
La elección de Roatán como eje central de este encuentro internacional no es casual. La isla, reconocida mundialmente por su biodiversidad y su proyección turística, se consolida ahora como un epicentro del conocimiento, la investigación aplicada y la innovación tecnológica, conectando a Honduras con las principales tendencias científicas del siglo XXI.
Diego Chacón, vicerrector de vinculación internacional de UTH, dijo durante la inauguración del congreso que la conferencia es un poderoso ejemplo de internacionalización y ciencia en acción.
“Reúne a investigadores de diferentes países, culturas y tradiciones académicas, unidos por un propósito común: generar conocimiento con impacto real en la sociedad”, acotó el académico.
Detalló que a lo largo de las jornadas los expertos presentaron papers (artículos científicos), que abordan temas de interés actuales como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, transformación digital y tecnologías emergentes.
“Estas discusiones están moldeando el futuro de nuestras instituciones, nuestras economías y nuestras comunidades globales”, agregó Chacón.
Luis Loo, profesor investigador en la escuela de posgrado de UTH, puntualizó que eventos de esta envergadura colocan a Honduras en el mapa mundial de la investigación, considerando que Honduras históricamente no ha sido un atractivo para la comunidad científica.
Loo remarcó que en la conferencia se están presentando cinco artículos de investigación científica desarrollados por estudiantes de la escuela de posgrado de UTH.
“En la escuela de posgrado de la UTH tenemos estudiantes que realizan investigación y están presentando sus artículos científicos en la conferencia, y en ese sentido tenemos esa oportunidad de compartirlos con profesionales y expertos de diferente países y universidades del mundo”, comentó Loo.
El investigador resaltó que las universidades además de docencia también tienen el deber de hacer investigación científica para resolver los problemas de las comunidades, en ese sentido, eventos como el ICITS’26 son fundamentales no solo para la academia, también para la industria, por lo cual es vital que el Gobierno apoye y se involucre en estas iniciativas en busca de un desarrollo sostenible.
Aporte para los países en vías desarrollo
Álvaro Rocha, presidente de ITMA, indicó el Comité Científico de ICITS’26 está conformado por un grupo altamente calificado y multidisciplinario de 211 expertos internacionales, quienes llevaron a cabo un riguroso proceso de revisión ciega para evaluar los trabajos recibidos en las principales áreas temáticas de la conferencia.
“ICITS’26 recibió casi 300 trabajos de investigadores provenientes de 31 países alrededor del mundo, reflejando la creciente relevancia internacional de esta conferencia”, contextualizó Rocha.
El titular de ITMA consideró que es fundamental que países en vías de desarrollo apuesten por la investigación científica y tecnológica en aras de potenciar su economía, de lo contrario, advirtió que estas naciones continuarán dependiendo de terceros para satisfacer muchas de sus necesidades.
“Tenemos que invertir para conseguir una economía más fuerte. Si los países son solamente usuarios de tecnología de otros, nunca van a tener sus propias herramientas que hagan crecer su capital, señaló Rocha.
Enfatizó que ITMA está abierta a realizar futuras colaboraciones con UTH y Honduras, con el objetivo de impulsar el campo científico y tecnológico, un aporte que no solo sería académico, sino también económico.
Rajeev Kanth, profesor principal de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Savonia, Finlandia, dijo que la investigación es el camino para abrir nuevas rutas y que los países puedan crecer, entre algunos ejemplos de ello mencionó a Noruega, Suiza y la propia Finlandia.
“Una de mis metas es que estudiantes de Honduras puedan viajar a Finlandia para que puedan conocer un poco más de cómo se trabaja en el país la investigación científica”, añadió Kanth.
Intercambio de experiencias y conocimientos
ICITS’26 representa una oportunidad estratégica para el país y la región, al abrir un espacio de diálogo académico de alto nivel sobre temas como inteligencia artificial, Big Data, sistemas inteligentes, ciberseguridad, informática aplicada a la salud y la educación, ética digital y arquitecturas de software, entre otros ejes clave para el desarrollo sostenible.
Este tipo de espacios son fundamentales, no solo por su rigor académico, sino porque facilitan el intercambio de experiencias, la discusión científica y la creación de redes de colaboración a nivel internacional.
En este contexto, UTH reafirma su posición como institución líder y de vanguardia en educación superior e investigación, al asumir el reto de albergar un evento científico internacional de esta magnitud, fortaleciendo la producción académica, la visibilidad del talento hondureño y la construcción de redes globales de conocimiento.
Uno de los mayores impactos de ICITS’26 es su proyección internacional, ya que los trabajos presentados podrán ser publicados en editoriales y revistas científicas indexadas de alto prestigio, lo que permite que las investigaciones desarrolladas desde Honduras y la región trasciendan fronteras y se integren a bases de datos académicas de reconocimiento mundial.
Más allá de lo académico, ICITS’26 posiciona a Honduras como un actor relevante en la conversación global sobre tecnología, innovación y sistemas de información, demostrando que el país cuenta con el talento, la infraestructura y la visión para liderar procesos de transformación educativa y científica con impacto social y regional.
Con esta conferencia, UTH no solo recibe al mundo académico internacional, sino que envían un mensaje claro: Honduras está lista para investigar, innovar y colaborar en los más altos estándares del conocimiento global.