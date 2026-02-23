ICITS’26 posiciona a Honduras como nuevo referente regional en investigación científica

Roatán, Honduras.

La isla de Roatán fue la sede de la novena edición de la Conferencia Internacional en Sistemas y Tecnología de la Información (ICITS’26), el cual por primera vez se realizó en Honduras de la mano de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y la Asociación para la Administración de Tecnologías de la Información (ITMA, por sus siglas en inglés)

El evento de alcance global reunió a investigadores, académicos, docentes y estudiantes de diversas partes del mundo en UTH, campus Roatán del 16 al 18 de febrero. La elección de Roatán como eje central de este encuentro internacional no es casual. La isla, reconocida mundialmente por su biodiversidad y su proyección turística, se consolida ahora como un epicentro del conocimiento, la investigación aplicada y la innovación tecnológica, conectando a Honduras con las principales tendencias científicas del siglo XXI.

Diego Chacón, vicerrector de vinculación internacional de UTH, dijo durante la inauguración del congreso que la conferencia es un poderoso ejemplo de internacionalización y ciencia en acción. "Reúne a investigadores de diferentes países, culturas y tradiciones académicas, unidos por un propósito común: generar conocimiento con impacto real en la sociedad", acotó el académico.

Detalló que a lo largo de las jornadas los expertos presentaron papers (artículos científicos), que abordan temas de interés actuales como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, transformación digital y tecnologías emergentes. “Estas discusiones están moldeando el futuro de nuestras instituciones, nuestras economías y nuestras comunidades globales”, agregó Chacón.

Luis Loo, profesor investigador en la escuela de posgrado de UTH, puntualizó que eventos de esta envergadura colocan a Honduras en el mapa mundial de la investigación, considerando que Honduras históricamente no ha sido un atractivo para la comunidad científica. Loo remarcó que en la conferencia se están presentando cinco artículos de investigación científica desarrollados por estudiantes de la escuela de posgrado de UTH.

“En la escuela de posgrado de la UTH tenemos estudiantes que realizan investigación y están presentando sus artículos científicos en la conferencia, y en ese sentido tenemos esa oportunidad de compartirlos con profesionales y expertos de diferente países y universidades del mundo”, comentó Loo. El investigador resaltó que las universidades además de docencia también tienen el deber de hacer investigación científica para resolver los problemas de las comunidades, en ese sentido, eventos como el ICITS’26 son fundamentales no solo para la academia, también para la industria, por lo cual es vital que el Gobierno apoye y se involucre en estas iniciativas en busca de un desarrollo sostenible.

Aporte para los países en vías desarrollo

Álvaro Rocha, presidente de ITMA, indicó el Comité Científico de ICITS’26 está conformado por un grupo altamente calificado y multidisciplinario de 211 expertos internacionales, quienes llevaron a cabo un riguroso proceso de revisión ciega para evaluar los trabajos recibidos en las principales áreas temáticas de la conferencia. “ICITS’26 recibió casi 300 trabajos de investigadores provenientes de 31 países alrededor del mundo, reflejando la creciente relevancia internacional de esta conferencia”, contextualizó Rocha.

El titular de ITMA consideró que es fundamental que países en vías de desarrollo apuesten por la investigación científica y tecnológica en aras de potenciar su economía, de lo contrario, advirtió que estas naciones continuarán dependiendo de terceros para satisfacer muchas de sus necesidades. “Tenemos que invertir para conseguir una economía más fuerte. Si los países son solamente usuarios de tecnología de otros, nunca van a tener sus propias herramientas que hagan crecer su capital, señaló Rocha.

Enfatizó que ITMA está abierta a realizar futuras colaboraciones con UTH y Honduras, con el objetivo de impulsar el campo científico y tecnológico, un aporte que no solo sería académico, sino también económico. Rajeev Kanth, profesor principal de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Savonia, Finlandia, dijo que la investigación es el camino para abrir nuevas rutas y que los países puedan crecer, entre algunos ejemplos de ello mencionó a Noruega, Suiza y la propia Finlandia. “Una de mis metas es que estudiantes de Honduras puedan viajar a Finlandia para que puedan conocer un poco más de cómo se trabaja en el país la investigación científica”, añadió Kanth.

Intercambio de experiencias y conocimientos