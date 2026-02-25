SUMA: datos y estrategia para aumentar ventas recurrentes

En un mercado cada vez más competitivo, muchas empresas enfrentan un problema común: venden, pero no tienen claridad sobre quiénes son sus clientes, cada cuánto compran ni cuáles generan mayor valor. Esta falta de información provoca decisiones a ciegas y pérdida de ventas mes a mes.
Para atender este desafío surge SUMA (Sistema Unificado de Motivación y Avance), desarrollado por Elevate Hub, una herramienta que busca incrementar las ventas recurrentes y mejorar la retención de clientes mediante el uso de datos y métricas medibles.
Según la empresa, SUMA funciona captando automáticamente la información de los clientes en cada visita o compra, lo que permite a los negocios:
• Conocer la frecuencia real de compra.
• Identificar a los clientes más valiosos.
• Construir y organizar su base de datos.
• Motivar el regreso del cliente de forma estratégica.
• Tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones.
“Hoy muchos negocios venden, pero no saben a quién le venden ni cada cuánto regresan sus clientes. SUMA devuelve ese control y lo convierte en crecimiento real”, explicaron voceros de Elevate Hub.
A diferencia de los sistemas tradicionales de promociones, SUMA no se basa en descuentos agresivos, sino en generar recurrencia, con el objetivo de que los clientes compren con mayor frecuencia y aumenten su valor en el tiempo.
La herramienta está diseñada para empresas de retail, restaurantes, servicios, banca, educación y cualquier negocio que dependa de compras repetidas. Su implementación es digital y adaptable al tamaño de cada empresa.
Para más información o solicitar una demostración, los interesados pueden comunicarse al +504 9893-0233 o visitar el sitio web elevatehubhn.com.