Tigo Business fortalece la ciberseguridad empresarial con soluciones modernas en la nube

En un entorno donde las operaciones, los datos y los usuarios ya no se encuentran en un solo lugar, la seguridad debe acompañarlos a todas partes: desde la navegación web hasta las aplicaciones en la nube y los accesos remotos. Por eso, las arquitecturas modernas se apoyan en servicios de ciberseguridad en la nube capaces de inspeccionar, autenticar y proteger cada conexión, sin importar el dispositivo o la ubicación. Este enfoque —conocido como Perímetro de Servicios de Seguridad (Security Service Edge, SSE) dentro del marco Perímetro de Acceso Seguro al Servicio (SASE)— garantiza un acceso seguro a la web, a servicios en la nube y a aplicaciones privadas mediante capacidades integradas como control de acceso, protección contra amenazas y seguridad de datos, todo entregado principalmente desde la nube.

1. Cortafuegos de Aplicaciones Web (Web Application Firewall, WAF): la primera línea de defensa Un WAF se coloca delante de las aplicaciones web y filtra el tráfico HTTP/HTTPS para bloquear ataques comunes como inyección SQL (Structured Query Language), XSS (Cross Site Scripting) o robo de credenciales. Funciona como un “escudo” de seguridad capaz de adaptarse rápidamente a nuevas tácticas y vulnerabilidades. Beneficios clave del WAF: • Reducción de riesgos y cumplimiento: disminuye la exposición a vulnerabilidades del Proyecto Abierto de Seguridad en Aplicaciones Web (Open Web Application Security Project, OWASP). • Operación sencilla: despliegue rápido, reglas administradas y actualizaciones en segundos. 2. Acceso de Red de Confianza Cero (ZTNA): acceso mínimo, verificado siempre El ZTNA materializa el modelo de Confianza Cero (Zero Trust): “nunca confiar, siempre verificar”. A diferencia de una Red Privada Virtual (Virtual Private Network, VPN) tradicional, que abre el acceso a toda la red, ZTNA concede acceso únicamente a la aplicación solicitada, verificando identidad, postura del dispositivo y contexto en cada petición.

Beneficios clave del ZTNA: • Control granular y menor riesgo: oculta lo que el usuario no necesita ver. • Mejor experiencia y gestión simplificada: diseñado para entornos híbridos siguiendo buenas prácticas modernas. 3. Perímetro de Servicios de Seguridad (Security Service Edge, SSE): seguridad unificada para usuarios y datos