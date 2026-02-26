  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Tigo Business fortalece la ciberseguridad empresarial con soluciones modernas en la nube

Conozca cómo las soluciones tecnológicas de Tigo Business: WAF, ZTNA y SSE, refuerzan la ciberseguridad en la nube y protegen aplicaciones, datos y usuarios en entornos híbridos.

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 15:51 -
  • Brand Studio
Tigo Business fortalece la ciberseguridad empresarial con soluciones modernas en la nube

Equipo de Tigo Business y Cloudflare acompañan a las empresas para avanzar hacia un modelo de Confianza Cero (Zero Trust) y Perímetro de Servicios de Seguridad (Security Service Edge, SSE).
Tegucigalpa, Honduras.

En un entorno donde las operaciones, los datos y los usuarios ya no se encuentran en un solo lugar, la seguridad debe acompañarlos a todas partes: desde la navegación web hasta las aplicaciones en la nube y los accesos remotos. Por eso, las arquitecturas modernas se apoyan en servicios de ciberseguridad en la nube capaces de inspeccionar, autenticar y proteger cada conexión, sin importar el dispositivo o la ubicación.

Este enfoque —conocido como Perímetro de Servicios de Seguridad (Security Service Edge, SSE) dentro del marco Perímetro de Acceso Seguro al Servicio (SASE)— garantiza un acceso seguro a la web, a servicios en la nube y a aplicaciones privadas mediante capacidades integradas como control de acceso, protección contra amenazas y seguridad de datos, todo entregado principalmente desde la nube.

Tigo Business potencia la propuesta de Cloudflare con servicios de valor agregado.

Tigo Business potencia la propuesta de Cloudflare con servicios de valor agregado.

1. Cortafuegos de Aplicaciones Web (Web Application Firewall, WAF): la primera línea de defensa

Un WAF se coloca delante de las aplicaciones web y filtra el tráfico HTTP/HTTPS para bloquear ataques comunes como inyección SQL (Structured Query Language), XSS (Cross Site Scripting) o robo de credenciales. Funciona como un “escudo” de seguridad capaz de adaptarse rápidamente a nuevas tácticas y vulnerabilidades.

Beneficios clave del WAF:

Reducción de riesgos y cumplimiento: disminuye la exposición a vulnerabilidades del Proyecto Abierto de Seguridad en Aplicaciones Web (Open Web Application Security Project, OWASP).

Operación sencilla: despliegue rápido, reglas administradas y actualizaciones en segundos.

2. Acceso de Red de Confianza Cero (ZTNA): acceso mínimo, verificado siempre

El ZTNA materializa el modelo de Confianza Cero (Zero Trust): “nunca confiar, siempre verificar”. A diferencia de una Red Privada Virtual (Virtual Private Network, VPN) tradicional, que abre el acceso a toda la red, ZTNA concede acceso únicamente a la aplicación solicitada, verificando identidad, postura del dispositivo y contexto en cada petición.

Beneficios clave del ZTNA:

Control granular y menor riesgo: oculta lo que el usuario no necesita ver.

Mejor experiencia y gestión simplificada: diseñado para entornos híbridos siguiendo buenas prácticas modernas.

3. Perímetro de Servicios de Seguridad (Security Service Edge, SSE): seguridad unificada para usuarios y datos

La ciberseguridad en la nube protege la operación de la empresa.

La ciberseguridad en la nube protege la operación de la empresa.

El SSE consolida funciones como ZTNA, Puerta de Enlace Web Segura (Secure Web Gateway, SWG) y Corredor de Seguridad de Acceso a la Nube (Cloud Access Security Broker, CASB), entre otras. Esto permite aplicar políticas consistentes y proteger el uso de Internet y aplicaciones SaaS (Software as a Service), incluyendo prevención de pérdida de datos y análisis de tráfico cifrado, sin importar dónde se encuentren los usuarios o las aplicaciones.

Beneficios clave del SSE:

Cobertura integral y nativa en la nube: escalable y coherente para una fuerza laboral híbrida.

Consolidación y eficiencia: menos herramientas aisladas y mayor visibilidad centralizada sobre usuarios, destinos y tipos de tráfico.

Cloudflare + Tigo Business: seguridad de clase mundial con operación simplificada

Para empresas que requieren seguridad robusta con una operación simple, Cloudflare ofrece WAF, ZTNA y una plataforma SSE reconocida por analistas. Su tecnología se apoya en una red global y en detecciones inteligentes para proteger aplicaciones, usuarios y datos a gran escala.

Tigo Business potencia esta propuesta con servicios de valor agregado:

Operación simplificada y alineada a Tecnologías de la Información (TI):

• Administración de políticas, actualización de reglas y monitoreo 24/7 del entorno Cloudflare.

• Reportes y mejoras proactivas.

Menor tiempo de implementación y menos riesgos operativos:

• Evaluación, diseño e implementación de WAF, ZTNA y SSE según tu arquitectura híbrida.

• Integración con identidad, dispositivos y aplicaciones críticas.

Menos falsos positivos y mejor experiencia de usuario:

• Afinamiento de políticas (por ejemplo, reglas WAF, Prevención de Pérdida de Datos — Data Loss Prevention, DLP y acceso contextual).

• Resolución de incidentes y simulaciones de ataque para elevar la eficacia sin afectar el rendimiento.

La ciberseguridad en la nube es una capacidad estratégica para proteger operaciones, acelerar la transformación digital y mantener la confianza del cliente. Tigo Business te acompaña de punta a punta junto a Cloudflare para avanzar hacia un modelo de Confianza Cero (Zero Trust) y Perímetro de Servicios de Seguridad (Security Service Edge, SSE) con resultados medibles desde el primer día.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias