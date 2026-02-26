Vendedor de jugos es asesinado frente a su esposa e hija en La Campa, Lempira

La Campa, Lempira.

Un hecho violento se suscitó la noche del miércoles, cuando un hombre que se dedicaba a la venta de jugos naturales fue asesinado a disparos frente a su familia, durante el cierre de la feria patronal del municipio de La Campa, Lempira. La víctima fue identificada como Eddy Hernández Rodríguez, de 39 años de edad. Según relatos de testigos, Eddy se encontraba vendiendo sus productos en las cercanías de un concierto programado para la clausura de la festividad.

Alrededor de las 11:00 de la noche, dos sujetos desconocidos llegaron al puesto de venta y abrieron fuego contra él, perpetrando el ataque frente a su esposa, su hija y las demás personas que transitaban por el lugar. El cuerpo de la víctima quedó tendido a la orilla de la calle, junto los productos que vendía. Tras el suceso, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para resguardar la evidencia. Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver y coordinó su traslado hacia la morgue para la autopsia de ley.