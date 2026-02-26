  1. Inicio
  2. · Sucesos

Vendedor de jugos es asesinado frente a su esposa e hija en La Campa, Lempira

La víctima fue identificada como Eddy Hernández Rodríguez, quien, según testigos, se encontraba vendiendo jugos naturales en las cercanías de un concierto de cierre de la feria patronal de La Campa

Vendedor de jugos es asesinado frente a su esposa e hija en La Campa, Lempira

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Nacional.
La Campa, Lempira.

Un hecho violento se suscitó la noche del miércoles, cuando un hombre que se dedicaba a la venta de jugos naturales fue asesinado a disparos frente a su familia, durante el cierre de la feria patronal del municipio de La Campa, Lempira.

La víctima fue identificada como Eddy Hernández Rodríguez, de 39 años de edad. Según relatos de testigos, Eddy se encontraba vendiendo sus productos en las cercanías de un concierto programado para la clausura de la festividad.

"Hola, bebé": Los mensajes de Dennis Galván antes del crimen de Valeria Alvarado

Alrededor de las 11:00 de la noche, dos sujetos desconocidos llegaron al puesto de venta y abrieron fuego contra él, perpetrando el ataque frente a su esposa, su hija y las demás personas que transitaban por el lugar.

El cuerpo de la víctima quedó tendido a la orilla de la calle, junto los productos que vendía. Tras el suceso, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para resguardar la evidencia.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver y coordinó su traslado hacia la morgue para la autopsia de ley.

Detienen a hombre con explosivos en Choluteca

De acuerdo con el informe preliminar, Hernández Rodríguez era originario de Santa Cruz, Lempira, y residente en la comunidad de Nueva Esperanza, en el municipio de La Campa.

Hasta el momento, se desconoce tanto el móvil del crimen como la identidad de los responsables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias