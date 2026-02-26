Otorgan arresto domiciliario a excomandante acusado por caso de Isy Obed Murillo

Tegucigalpa, Honduras

La Sala del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa desarrolló audiencia de revisión de medidas en la causa instruida contra Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, a quienes se les supone responsables de los delitos de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo Mencía y de lesiones en contra de Alex Roberto Zavala Licona. Durante la comparecencia, el órgano jurisdiccional resolvió modificar la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario a favor de Carlos Roberto Puerto Fúnez, quien continuará el proceso judicial bajo esa disposición.

En el caso de Venancio Cervantes Suazo, el Tribunal determinó que la defensa técnica deberá proceder con la inscripción de garantías hipotecarias ante el Instituto de la Propiedad. Una vez que dichas garantías sean acreditadas ante la judicatura, podrá solicitarse una nueva revisión de medidas en su expediente. La fecha para la celebración del juicio oral y público aún no ha sido programada, debido a que las defensas interpusieron dos recursos de amparo contra el auto de formal procesamiento. El Tribunal fijará el inicio del debate una vez que la instancia competente resuelva dichos recursos legales. Los hechos se remontan a los sucesos ocurridos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Toncontín, cuando simpatizantes aguardaban el retorno al país del entonces presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales. Según el requerimiento fiscal, el joven Isy Obed Murillo Mencía falleció tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que Alex Roberto Zavala Licona resultó con heridas de gravedad producto de los disparos efectuados por elementos de las Fuerzas Armadas que se encontraban en la zona.

Cumplimiento de la medida