MP presenta pruebas contra generales retirados en juicio por caso de 2009

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público presentó los medios de prueba que aportará en el juicio oral y público en la causa legal que se sigue a los generales en condición de retiro Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez. Información preliminar indica que la cantidad de pruebas que el ente acusador del Estado ofreció este día ante la Sala III del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional de Francisco Morazán “es amplia”.

A los generales en retiro se les acusa del asesinato en perjuicio de Isy Obed Murillo Mencías y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en detrimento de Alex Roberto Zavala Licona, en hechos ocurridos en el marco del golpe de Estado en 2009. Cervantes Suazo es coimputado de estos cargos penales, junto a ​Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, y Carlos Roberto Puerto Fúnez, exjefe de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas, en el marco del golpe de Estado ocurrido en el año 2009. Percy Elvir, apoderado legal del exsubjefe del Estado Mayor Conjunto Venancio Cervantes, compareció a la presentación de esos medios probatorios y manifestó que "la utilidad y la pertinencia la establecerá el honorable tribunal una vez hechas las objeciones por parte de los dos grupos de defensa del señor Venancio Cervantes y del señor Carlos Puerto". El profesional del derecho explicó que, conforme a los medios probatorios aportados por el MP, el tribunal deberá sopesar las circunstancias planteadas en las objeciones y determinar la utilidad de dichos elementos. El jurista recordó que esta causa legal data de 2009, año en que se produjo el golpe de Estado, y señaló que el Ministerio Público no logró concluir con las circunstancias necesarias para determinar la responsabilidad directa de los imputados a quienes defiende.

Defensa: “Reconstrucción de hechos es imposible por cambios en el sitio”

Entre los medios de prueba presentados por el MP figura una reconstrucción de los hechos en los que perdió la vida el joven Isy Obed Murillo Mencía y donde también resultó herido Alex Roberto Zavala Licona. En su momento, el propio MP reconoció que parte de ese expediente se extravió. Sobre ese punto, Elvir señaló que, para ese fin, el Ministerio Público presentó las actas levantadas desde el día del acontecimiento violento en la cabecera sur del aeropuerto Toncontín. “Recordemos que en aquel entonces mediaba una calle de por medio, lo que existía en aquel momento se llamó Plaza El Sauce, donde sucedieron los hechos. En ese lugar preciso pasaba esa calzada que comunicaba hacia la colonia Loarque, lo que ahora se llama plaza Isy Obeb, por tanto, la nomenclatura y la geografía de ese lugar ha cambiado totalmente y establecer una circunstancia en cuanto a una reconstrucción de hechos es totalmente imposible”, señaló Elvir. El defensor añadió que las circunstancias de una nueva reconstrucción, planteada por el MP, no serían iguales a las del momento del crimen, ya que el sitio cambió físicamente, lo que arrojaría un resultado distinto.