Romeo Vásquez denuncia supuesto plan de magnicidio en su contra

Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, reveló en las últimas horas, mediante un video, que posee “información de inteligencia” sobre un presunto plan de magnicidio en su contra.
“Tengo información de inteligencia, que siguen con el deseo de asesinarme, y que quieren hacer un magnicidio. No le tengo miedo al magnicidio ni a la muerte", expresó Vásquez en la grabación.
El exjerarca militar, que permanece prófugo de la justicia, agregó: por eso dice el himno nacional, serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor.
"Si es en defensa de mi patria, estoy listo para ofrendar mi vida en defensa de ella, porque eso será de mucha gloria. ¡Que viva Honduras!”, manifestó el general retirado.
Prófugo de la justicia
Desde principios de 2025, el Ministerio Público hondureño ha formalizado cargos en contra de Vásquez Velásquez por delitos relacionados con el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio de Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante la crisis política de 2009.
En enero de 2025, Vásquez fue capturado junto con otros exoficiales. Sin embargo, tras su captura se le decretó prisión preventiva, pero semanas después se revocó la medida por arresto domiciliario.
Luego, esta última medida de arresto domiciliario sería suspendida, no obstante, Vásquez Velásquez no se presentó a audiencia y, desde entonces, permanece prófugo.
En mayo de este año, las autoridades del Ministerio Público también lo acusaron de lavado de activos tras la divulgación de narcovideos en los que se observa al exjefe militar en supuestas reuniones con narcotraficantes.
Mientras la justicia hondureña ha ido aumentando la recompensa por información que conduzca a su captura, Romeo Vásquez Velásquez, desde la clandestinidad, publica videos cuestionando a funcionarios del Gobierno de Xiomara Castro.
Son 30 millones de lempiras que ofrece la Policía Nacional por información precisa del paradero del extitular de las FFAA.