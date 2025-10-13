Romeo Vásquez denuncia supuesto plan de magnicidio en su contra

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, reveló en las últimas horas, mediante un video, que posee “información de inteligencia” sobre un presunto plan de magnicidio en su contra. “Tengo información de inteligencia, que siguen con el deseo de asesinarme, y que quieren hacer un magnicidio. No le tengo miedo al magnicidio ni a la muerte", expresó Vásquez en la grabación.

El exjerarca militar, que permanece prófugo de la justicia, agregó: por eso dice el himno nacional, serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor. "Si es en defensa de mi patria, estoy listo para ofrendar mi vida en defensa de ella, porque eso será de mucha gloria. ¡Que viva Honduras!”, manifestó el general retirado.

Prófugo de la justicia