Gobierno reafirma respaldo a la inversión extranjera en reunión con ejecutivos de RECO

Ejecutivos de Roatan Electric Company (RECO) sostuvieron una reunión con el presidente constitucional de la República, Nasry Asfura, orientada a fortalecer la cooperación público-privada y reafirmar el compromiso del estado hondureño con la inversión extranjera.
Durante el encuentro, se destacó el respaldo del estado hondureño a las inversiones que contribuyen al desarrollo económico y social, especialmente en sectores estratégicos como el energético. Nasry Asfura reiteró que Honduras mantiene una política de puertas abiertas para la inversión, con seguridad jurídica y acompañamiento institucional para las empresas que apuestan por el país.
Entre los principales temas abordados figuró la ampliación de la cobertura energética en la isla de Roatán, proyecto considerado clave para acompañar el crecimiento turístico, residencial y comercial de la zona.
Las autoridades y los representantes de la empresa coincidieron en la necesidad de continuar la modernización y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica para garantizar un servicio eficiente y sostenible, con empresas líderes en el rubro de energía eléctrica.
Inversión y proyectos
Roatan Electric Company (RECO) informó sobre los avances en inversión energética, entre ellos la instalación de plantas de generación con tecnología de última generación, basadas en fuentes de energía limpia y renovable, con una inversión aproximada de 160 millones de dólares.
Asimismo, la empresa informó sobre la expansión y modernización continua de la red eléctrica mediante nuevos proyectos de electrificación, acciones que fortalecen la confiabilidad del servicio y representan un aporte significativo al crecimiento económico y al desarrollo sostenible del sector turístico en la isla de Roatán, Honduras.
En el encuentro participaron Juan Carlos García, secretario de la presidencia; Ramiro Tumbaco, vicepresidente y gerente general de RECO; Ingrid Ortega, gerente legal; y Óscar Álvarez, director principal, quienes expusieron los avances, planes de expansión y proyecciones de inversión en la isla.
La reunión consolida una agenda de trabajo orientada a impulsar el desarrollo energético de Roatán y a fortalecer la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en Honduras.