Gobierno reafirma respaldo a la inversión extranjera en reunión con ejecutivos de RECO

Tegucigalpa, Honduras.

Ejecutivos de Roatan Electric Company (RECO) sostuvieron una reunión con el presidente constitucional de la República, Nasry Asfura, orientada a fortalecer la cooperación público-privada y reafirmar el compromiso del estado hondureño con la inversión extranjera.

Durante el encuentro, se destacó el respaldo del estado hondureño a las inversiones que contribuyen al desarrollo económico y social, especialmente en sectores estratégicos como el energético. Nasry Asfura reiteró que Honduras mantiene una política de puertas abiertas para la inversión, con seguridad jurídica y acompañamiento institucional para las empresas que apuestan por el país.

Entre los principales temas abordados figuró la ampliación de la cobertura energética en la isla de Roatán, proyecto considerado clave para acompañar el crecimiento turístico, residencial y comercial de la zona.

Las autoridades y los representantes de la empresa coincidieron en la necesidad de continuar la modernización y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica para garantizar un servicio eficiente y sostenible, con empresas líderes en el rubro de energía eléctrica.