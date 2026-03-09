Premian a ganadores del torneo de pesca Billfish Open 2026

Omoa, Honduras.

La embarcación Pure the Light, de Roatán, se coronó como la gran ganadora de la categoría principal del torneo de pesca Honduras International Billfish Open 2026, realizado del 5 al 7 de marzo en The Marine Grill & Marina, ubicado en Omoa, Cortés. El capitán de la embarcación, Diangelo McNab, agradeció a los organizadores del evento, el Club de Pesca del Caribe, e hizo una mención especial a su abuelo Bob McNab, quien lo introdujo en el mundo de la pesca hace 20 años. En esta misma categoría, el segundo lugar fue para la embarcación Shelby’s Knot Shore, de Belice, cuya tripulación es comandada por Rich Shoenberg. El equipo capturó dos marlin azul, con los que sumó 1,000 puntos.

La tercera posición correspondió a la embarcación Stir It Up, también de Belice. Guiados por su capitán, Allan Dunker, lograron 700 puntos tras capturar un marlín azul y un pez vela. En la categoría Billfish, las especies de pico son capturadas y posteriormente liberadas una vez que se registra el video correspondiente, una práctica orientada a la conservación del ecosistema marino. Esta modalidad se ha aplicado en las 14 ediciones del torneo realizadas hasta la fecha.

Generando experiencias

Como patrocinador del Billfish Open 2026, Banco LAFISE tuvo una participación destacada durante el evento. Tania Lozano, gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE, explicó que la institución fue la encargada de entregar el premio de 7,000 dólares al ganador del tercer lugar de la categoría Billfish. Además, durante el fin de semana organizaron actividades para los asistentes, entre ellas una sesión de pilates junto a Marianne Somoza, así como otras experiencias recreativas orientadas a fortalecer la convivencia entre participantes y visitantes.

“Para Banco LAFISE es un orgullo formar parte del Honduras International Billfish Open, un evento que no solo promueve el deporte y el turismo en Omoa, sino que también genera un impacto positivo en la comunidad a través de iniciativas que apoyan la educación de la niñez”, expresó Lozano. Y agregó: “Nuestro mensaje es que cuando deporte, turismo y solidaridad se unen, se generan oportunidades para el país”. Agregó que apoyar iniciativas que contribuyen a la educación de la niñez “está totalmente alineado con los valores de Banco LAFISE y con nuestro compromiso con el desarrollo del país”.

Récord de participación

El torneo alcanzó cifras históricas en esta edición, tanto en capturas como en número de participantes. Roberto Calderón, presidente del Club de Pesca del Caribe, informó que se registraron 21 billfish capturados y liberados, con la participación de 38 embarcaciones y aproximadamente 200 competidores. En esta edición participaron embarcaciones procedentes de Guanaja, Roatán, Utila, La Ceiba y Puerto Cortés, así como de países como Belice, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, El Salvador y Alemania. Calderón indicó que el torneo destaca por su componente social, ya que parte de los fondos recaudados se destinan a programas educativos en la región. Entre las iniciativas apoyadas se encuentran el programa de Alfabetización Digital en Puerto Cortés, desarrollado de la mano del programa One Laptop per Child, así como la construcción de escuelas en asociación con ECW, una organización no gubernamental internacional. El presidente agradeció a los patrocinadores y a los participantes que respaldan el evento cada año. “Invitamos a más patrocinadores a apoyarnos porque entre más ayuda recibimos, más escuelas y más niños podemos beneficiar”, enfatizó Calderón, quien destacó que, a lo largo de su historia, el torneo ha apoyado obras benéficas por 5.2 millones de lempiras.

Ganadores