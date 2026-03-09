Gasolineras UNO entrega donativo a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer tras campaña “La Bomba que Salva Vidas”

Tegucigalpa, Honduras.

Gasolineras UNO, en alianza con la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, realizó la entrega oficial del donativo recaudado durante la iniciativa solidaria "La Bomba que Salva Vidas", una campaña desarrollada en estaciones de servicio UNO en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua y La Paz. Durante los días de la campaña, Gasolineras UNO destinó L3 por cada galón de combustible consumido por sus clientes, logrando recaudar un total de L1,213,901, fondos que serán utilizados por la Fundación para continuar brindando atención integral a niños diagnosticados con cáncer en Honduras.

“El pueblo hondureño demostró ser resiliente y empático, dispuesto a apoyar a quienes más lo necesitan”, expresó Eduardo Idiáquez, coordinador de Marca UNO. La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer trabaja desde hace años al servicio de la sociedad, ofreciendo apoyo económico, medicamentos y acompañamiento a cientos de niños y sus familias, convirtiéndose en un pilar fundamental para quienes enfrentan esta enfermedad.

Solidaridad y esperanza

"Cada aporte recibido representa esperanza para los niños que atendemos y sus familias. Agradecemos profundamente a Gasolineras UNO y a todos los hondureños que se sumaron a esta iniciativa solidaria, demostrando que juntos podemos seguir salvando vidas", expresó Nubia de Zúniga, presidenta de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

Por su parte, Gasolineras UNO reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades donde opera. "Nos llena de orgullo ver cómo la solidaridad de nuestros clientes, Franquiciados y colaboradores se transforma en un apoyo real para los niños que luchan contra el cáncer", señaló Eduardo Idiáquez.

Quien además agregó, "Esta iniciativa demuestra que, cuando trabajamos juntos, podemos generar un impacto positivo en la sociedad".

Con acciones como "La Bomba que Salva Vidas", Gasolineras UNO y la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer reafirman su compromiso de continuar impulsando iniciativas que promuevan la solidaridad y contribuyan al bienestar de la niñez hondureña.