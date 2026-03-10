UTH y Colegio de Abogados capítulo San Pedro Sula impulsan el LegalTech para modernizar el ejercicio jurídico en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La transformación digital del derecho ya es una realidad y Honduras comienza a dar pasos firmes hacia ese futuro. La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en alianza con el Colegio de Abogados de Honduras, capítulo San Pedro Sula, impulsa el desarrollo del LegalTech en el país mediante la firma de una carta de entendimiento orientada a fortalecer la formación tecnológica de los profesionales del derecho. La iniciativa forma parte de una estrategia académica y profesional que busca integrar tecnología, innovación e inteligencia artificial en el ejercicio jurídico, abriendo nuevas oportunidades para estudiantes, abogados y el sistema de justicia.

Como parte de este proceso, se desarrolló el Primer Taller Introductorio de LegalTech, en el que más de 80 abogados participaron en un espacio de aprendizaje sobre cómo la tecnología, la automatización y la inteligencia artificial están transformando la práctica del derecho a nivel global.

Formación tecnológica

El vicerrector Académico de la Universidad Tecnológica de Honduras, el Padre José Mora, explicó que este acuerdo busca fortalecer las capacidades del sector jurídico mediante herramientas tecnológicas que ya están redefiniendo la profesión.

“Este convenio representa una oportunidad para brindar formación a través de congresos, seminarios y talleres sobre las nuevas herramientas tecnológicas al servicio de los profesionales del derecho”, señaló. En ese sentido el académico destacó que la inteligencia artificial ya forma parte de numerosos procesos profesionales, incluyendo el ámbito jurídico. “La inteligencia artificial ya se está utilizando en muchos procesos y el ámbito jurídico no es la excepción”, afirmó. Como ejemplo, explicó que tareas que antes requerían horas de análisis ahora pueden optimizarse significativamente.

Compromiso gremial

Para el Colegio de Abogados de Honduras, capítulo San Pedro Sula, la iniciativa representa un paso estratégico para fortalecer la actualización profesional del gremio en un contexto global marcado por la digitalización. La presidenta del capítulo, la abogada Selene Hernández, subrayó que el principal objetivo es apoyar a los profesionales del derecho para enfrentar los nuevos desafíos del entorno digital.

“Para el Colegio de Abogados lo más importante son nuestros agremiados y el compromiso de que los profesionales del derecho en Honduras estén capacitados en todas las áreas”.

La dirigente explicó que la formación jurídica debe evolucionar junto con los cambios tecnológicos.

“La formación ya no solo debe ser universitaria, también debe responder a la realidad actual de la era digital”.

En ese sentido, enfatizó la necesidad de adaptación del sector jurídico. “No podemos desconocer que los abogados también debemos prepararnos en esta nueva era de digitalización”.

Proyección LegalTech

Desde la dirección del programa, Enoc Murillo, director de LegalTech, explicó que la iniciativa forma parte de una visión institucional orientada a modernizar el ejercicio jurídico.

“Nos sentimos muy complacidos de que el Colegio de Abogados se haya sumado a esta iniciativa que fomenta procesos formativos en tecnología, innovación y uso de la inteligencia artificial aplicada a la práctica del derecho”.