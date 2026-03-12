USAP proyecta el futuro de la educación en Honduras con su plan estratégico 2026–2033

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad de San Pedro Sula (USAP) presentó su Ruta Estratégica 2026–2033, un ambicioso plan institucional que marcará el rumbo de la universidad durante los próximos siete años y que consolida su posición como una de las instituciones académicas más innovadoras y con mayor proyección internacional del país. La visión fue presentada por el Ing. Ricardo J. Jaar, presidente Ejecutivo de USAP, ante docentes y colaboradores de la institución, quienes conocieron de primera mano la hoja de ruta que guiará una nueva etapa de crecimiento, innovación y transformación académica. “Esta ruta estratégica no es sólo un documento. Es una visión compartida sobre el futuro que queremos construir como universidad y el impacto que queremos generar en Honduras y en la región”, expresó el Ing. Jaar durante su presentación.

USAP fue la primera universidad privada del país y ha sido pionera en diversas iniciativas académicas y tecnológicas en la educación superior hondureña, impulsando proyectos orientados a ampliar oportunidades educativas y responder a los cambios del entorno global.

Una universidad hondureña con proyección internacional

En esta nueva etapa, USAP fortalece su propuesta académica a través de su unión con Arizona State University (ASU), reconocida como la universidad número uno en innovación en Estados Unidos durante once años consecutivos. Esta unión permite a todos los estudiantes de USAP, sin excepción, acceder a contenidos académicos internacionales, metodologías innovadoras y nuevas oportunidades de desarrollo profesional, alineando la formación universitaria con los estándares de las instituciones más avanzadas del mundo.

Resultados que reflejan una transformación institucional

Como resultado de este proceso de evolución académica e internacionalización, USAP ha logrado avances significativos en el último año:

• USAP ha registrado un crecimiento sostenido en matrícula y fortalecimiento académico desde el inicio de su unión estratégica internacional.

• Más del 60 % de las carreras de pregrado incorporan opciones de maestría acelerada con título de ASU (modelo 4+1).

• Más del 80 % de los estudiantes han cursado clases enriquecidas con contenidos académicos de Arizona State University. Estos avances reflejan el compromiso de la universidad por ofrecer una educación de clase mundial desde Honduras, conectada con las tendencias globales de innovación, tecnología y desarrollo profesional. Durante el cierre del evento, el Ing. Senén Villanueva, rector de la Universidad de San Pedro Sula, destacó el papel fundamental de la educación en el desarrollo del país.

“Cuando una universidad crece con propósito, transforma vidas, transforma familias y transforma el futuro de una sociedad”, expresó Villanueva.

Con esta nueva Ruta Estratégica 2026–2033, la Universidad de San Pedro Sula reafirma su compromiso de seguir impulsando una educación de excelencia, centrada en el estudiante, conectada con el mundo y alineada con las necesidades del desarrollo del país.

USAP se proyecta como una universidad hondureña con estándares internacionales, llamada a liderar una nueva etapa en la transformación de la educación superior en Honduras.

Acerca de la Universidad De San Pedro Sula®

Fundada el 15 de noviembre de 1977, USAP® es la primera universidad privada de Honduras. Desde sus inicios fue creada para ampliar el acceso y elevar la calidad de la educación superior. Actualmente ofrece más de 30 programas de pregrado, postgrado y técnicos, además de certificaciones orientadas al desarrollo profesional. www.usap.edu

Sobre Arizona State University® (Asu)