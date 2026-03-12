Grupo Roble presenta Aluna Tower, nuevo proyecto habitacional en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Grupo Roble presenta Aluna Tower, un proyecto habitacional que busca ofrecer una experiencia de vida moderna, innovadora y de calidad en una de las zonas más prestigiosas de Tegucigalpa. El proyecto está ubicado en la colonia Lomas del Mayab, un sector exclusivo y estratégico con acceso a los principales bulevares de la ciudad. La zona se caracteriza por su cercanía a restaurantes, cafés, centros educativos, supermercados, oficinas corporativas, representaciones diplomáticas y diversos servicios. Además, se encuentra a pocos minutos del centro comercial Multiplaza Tegucigalpa, lo que refuerza su posición como uno de los puntos de mayor desarrollo urbano en la capital. Aluna Tower contempla la construcción de 113 apartamentos de dos y tres habitaciones, con vistas panorámicas hacia la ciudad. La obra está proyectada para finalizar en un plazo de 20 meses y, según la empresa, generará más de 300 empleos directos y 500 indirectos, lo que contribuiría a dinamizar la economía local.

Modelos de apartamentos

El proyecto ofrece tres modelos de apartamentos en el mercado hondureño:

• Essence, con 87 metros cuadrados de construcción.

• Cumbre, con 108 metros cuadrados.

• Skyline, con 110 metros cuadrados. De acuerdo con la empresa, los apartamentos están diseñados para brindar comodidad mediante una distribución funcional que incluye terrazas, áreas sociales y espacios pensados para adaptarse a diferentes necesidades familiares.

Amenidades

El complejo contará con diversas amenidades, entre ellas piscina, salas de reuniones, áreas de esparcimiento, Play Zone, salón de juegos, Sky Lounge, terrazas, Streaming Studio, gimnasio, área de coworking denominada Aluna Hub, salón de eventos, área de BBQ y parqueo para visitas. Estos espacios, según los desarrolladores, buscan fomentar la convivencia, el bienestar y la productividad de los residentes.

Integración con el entorno

El proyecto también contempla áreas verdes como Green Park, terrazas ajardinadas y zonas de esparcimiento que buscan fortalecer la conectividad ecológica urbana. La integración de espacios naturales dentro del desarrollo vertical pretende contribuir a un estilo de vida más saludable y sostenible.

Opciones de financiamiento

El proyecto contará con opciones de financiamiento a través de bancos del país. Como parte de su lanzamiento, los interesados podrán conocer más sobre el proyecto el 12 y 13 de marzo en el espacio informativo ubicado en Plaza Central de Multiplaza Tegucigalpa, donde el equipo comercial brindará asesoría sobre los modelos de apartamentos, amenidades y alternativas de financiamiento. Para más información, los interesados pueden visitar la sala de ventas permanente en Multiplaza Tegucigalpa, acceder al sitio web casasroble.com o consultar las redes sociales del proyecto en Instagram (@alunatowerhn) y Facebook (alunatowerhn).

Grupo Roble