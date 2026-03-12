Cohep reconoce a Cossette López y Ana Paola Hall por su papel en elecciones 2025

Tegucigalpa, Honduras.

Según el Cohep, la labor de los consejeros contribuyó a que el proceso se desarrollara dentro del marco legal y con respeto a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

El homenaje se realizó en un acto en el que representantes del sector empresarial destacaron el trabajo de los funcionarios electorales en la conducción del proceso electoral y su compromiso con la transparencia.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) entregó este jueves un reconocimiento especial a los Ana Paola Hall , Cossette López Osorio y Carlos Enrique Cardona , consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), por su papel durante las elecciones generales de 2025 en Honduras.

Durante la actividad también se resaltó la importancia de fortalecer la institucionalidad democrática del país a través de procesos electorales confiables y transparentes.

Ana Paola Hall, presidenta del CNE, afirmó durante el evento que las decisiones adoptadas por el pleno del organismo electoral estuvieron orientadas a garantizar el respeto al voto ciudadano.

“Defendimos la voluntad soberana de nuestro pueblo”, expresó Hall al referirse al proceso electoral desarrollado en 2025.

La funcionaria también señaló que las tensiones registradas durante el proceso electoral y en el periodo posterior no deberían repetirse en el país.

Por su parte, Cossette López-Osorio, consejera del CNE, reflexionó sobre la importancia de fortalecer la democracia más allá de los periodos electorales.

“De eso se trata la democracia, que todos signifiquemos algo. La clase política, que no se encuentra acá, debe recibir este mensaje: la oportunidad que el pueblo ha dado debe ser honrada, y el escrutinio público debe ser soportado”, expresó.

Cossette López agregó que la defensa de la democracia requiere un trabajo constante de las instituciones y de la sociedad.

“La democracia no solo se defiende en épocas de elecciones, no debemos olvidarlo. Bajo esa consciencia debemos trabajar todos juntos para sacar a Honduras adelante. Democracia perpetua para Honduras”, concluyó.