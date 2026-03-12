Alcalde Juan Diego Zelaya viaja a Luisiana para fortalecer vínculos diplomáticos

Tegucigalpa, Honduras.

Juan Diego Zelaya Aguilar, alcalde del Distrito Central, sostuvo un encuentro con autoridades y empresarios de la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos, con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación e inversión para Tegucigalpa. La reunión se desarrolló con la participación de Jenny Mains, vicealcaldesa de Desarrollo Económico de Nueva Orleans, y una delegación de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana (CCHL). La comitiva empresarial fue encabezada por Mayra Pineda, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana, e incluyó a 16 representantes de sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico.

Entre los participantes figuraron empresarios y especialistas vinculados a áreas como logística, salud, infraestructura, finanzas e innovación tecnológica. Durante el encuentro, el alcalde Zelaya presentó a los visitantes las condiciones y oportunidades que ofrece la capital hondureña para atraer inversión extranjera. Uno de los temas centrales fue el clima de negocios en Tegucigalpa y el país, así como las posibilidades de generar nuevos proyectos que impulsen la creación de empleo. Las autoridades municipales también abordaron el fortalecimiento del sector salud mediante el intercambio de conocimientos con especialistas vinculados a instituciones médicas y empresariales de Luisiana. Otro de los puntos analizados fue el desarrollo de infraestructura urbana, incluyendo la posibilidad de compartir experiencias y modelos de financiamiento para proyectos de modernización de la ciudad.