Honduras registra nueve muertes por tos ferina en 2026

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, afirmó que la víctima es un menor procedente del departamento de Olancho, en el este del país, quien no contaba con su esquema de vacunación.

Las muertes en Honduras por tos ferina ascendieron a nueve en lo que va de 2026, tras confirmarse el fallecimiento de un bebé de tres meses, superando el total de decesos registrados en 2025, informó este jueves una fuente sanitaria.

El lactante no había recibido la primera dosis de la vacuna y su madre tampoco contaba con antecedentes de inmunización durante el embarazo, señaló.

El funcionario subrayó que la mayoría de las víctimas mortales son neonatos menores de 30 días, un grupo que depende de la inmunidad transmitida por la madre.

"Las vacunas son las que pueden prevenir este tipo de enfermedades en este momento, la tos ferina que está cobrando la muerte de muchos niños, la mayoría de los que han fallecido son menores de 30 días", enfatizó.

Con este nuevo deceso, Honduras supera las ocho muertes registradas por tos ferina en todo 2025, año en el que se contabilizaron 63 contagios de la enfermedad, según datos de la Secretaría de Salud.

Mejía recalcó que las muertes por tos ferina se pueden prevenir a través de la vacunación y aseguró que la vacuna es gratuita en todos los establecimientos de salud del país centroamericano, que acumula este año alrededor de 80 casos de la enfermedad.

Además, instó a las mujeres embarazadas a vacunarse entre las semanas 26 y 37 de gestación, una práctica que, alertó, no se está cumpliendo con rigor en la actualidad.

Para los menores de cinco años, el esquema de inmunización contra la enfermedad comienza a los dos meses con una primera dosis, seguida de otras dos a los cuatro y seis meses de edad. El ciclo se completa con dos refuerzos: el primero a los 18 meses y el segundo al cumplir los 4 años, explicó el funcionario.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tos ferina es una enfermedad bacteriana muy contagiosa que afecta al tracto respiratorio, causada por la bacteria Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis, que se encuentra en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada.