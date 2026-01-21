Nasry Asfura recibe credencial que lo acredita como presidente de Honduras

Tegucigalpa, honduras.

El presidente electo de Honduras, Nasry Juan Asfura, recibió este miércoles su credencial oficial de manos de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), documento que lo acredita formalmente para asumir la conducción del país durante el período 2026-2030. El acto se desarrolló en Tegucigalpa, donde los consejeros del CNE hicieron entrega de la credencial, marcando uno de los pasos más relevantes dentro del proceso de transición política previo a la toma de posesión.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, fue la encargada de entregar la credencial a Asfura, quien estuvo acompañado por su familia y por los designados presidenciales electos, en un ambiente protocolario que reafirmó la oficialización de los resultados electorales. Asimismo, los consejeros Cossette López y Carlos Enrique Cardona participaron en la entrega del documento que acreditan a la nueva autoridad electa, cumpliendo con el mandato constitucional del órgano electoral. Con este acto, el Consejo Nacional Electoral confirma y formaliza la victoria de Nasry Asfura en las elecciones generales celebradas en noviembre del año pasado, dejando expedita la ruta institucional para su juramentación como mandatario.