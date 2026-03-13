Clientes de Finsol ya pueden realizar compras y retiros internacionales con la nueva tarjeta de débito

San Pedro Sula, Honduras.

Financiera Solidaria S.A. (Finsol) se convierte en la primera financiera regulada del país en lanzar una solución de tarjeta de débito, de la mano de Mastercard, empresa global líder en tecnología de pagos. Así nace la tarjeta de débito Finsol Mastercard, una herramienta moderna y segura que conecta a sus clientes con la economía digital a nivel nacional e internacional. La tarjeta de débito Finsol permitirá a los usuarios:

• Realizar compras en comercios físicos y en línea a nivel nacional e internacional.

• Retirar efectivo en cajeros automáticos a nivel global.

• Seguridad y confiabilidad en sus compras.

• Tener mayor control de las finanzas.

• Optimizar tiempo en la gestión de pagos y operaciones comerciales.

• Gestionar pagos a proveedores de manera ágil y segura.

Fernando Ilovares, presidente de la Junta Directiva de Finsol, destacó la relevancia del lanzamiento en el contexto actual: “Para Finsol es una oportunidad, una por el cambio político que recientemente tuvimos y dos porque Finsol atiende un sector económico muy importante y muy productivo, tanto la economía informal como formal. Entonces para Finsol esta es una oportunidad, un producto nuevo que estamos sacando para nuestros clientes y para clientes potenciales”. El ejecutivo señaló que la tarjeta no solo amplía los canales de atención de la financiera, sino que también refuerza la confianza y la reputación institucional:

“La apuesta nuestra es que los clientes de Finsol puedan hoy por hoy ya no solamente acceder a nuestros servicios a través de una agencia, sino que a través también de estos canales como tarjeta de débito”.

Un producto inclusivo y orientado al ahorro

Dennis Trochez, gerente general de Negocios de la financiera, explicó que la tarjeta está dirigida a un segmento muy amplio. “Esta tarjeta está dirigido al público en general, tanto a nuestra base de clientes actuales como nuevos usuarios. Es decir, este es un producto abierto principalmente para atender a nuestros clientes. Obviamente todo cliente que se acerque a la financiera o que ya tenga una cuenta de ahorro puede acceder a la tarjeta de débito”.

Además, la iniciativa busca fomentar el hábito del ahorro y ofrecer una herramienta útil para empresarios y clientes de crédito. “Al motivar hábitos saludables en nuestros clientes, también pensamos hacer inclusión financiera. No solamente pensar en créditos, sino que también en ahorros y esto sería un medio de ahorro para que los empresarios puedan ejecutar sus compras y al mismo tiempo ir dejando un récord de comportamiento que les permita acceder a futuros financiamientos”. La tarjeta permitirá realizar compras en comercios físicos y en línea, retiros de efectivo en cajeros automáticos a nivel nacional e internacional, optimizando tiempo y ofreciendo mayor control de las finanzas.

Tecnología y seguridad como prioridad

Luz Castillo, gerente de operaciones y tecnología e innovación de Finsol, señaló que la seguridad digital es un pilar central del nuevo producto. “No hablar acerca del fraude digital. Es nuestra prioridad número uno. Cargar efectivo tiene riesgos que todos conocemos, pero digitalizar sin protección también los tiene”, señaló la ejecutiva.

En ese sentido destacó que la estrategia de seguridad combina tecnología avanzada, alianzas con proveedores internacionales y educación financiera para los usuarios.

“Por eso nuestra propuesta va más allá de entregar una tarjeta. Incluye alianzas con nuestra franquicia reconocida a nivel mundial, que es Mastercard, y un procesamiento seguro con ProcesoNet, que es uno de los mejores sistemas del mercado. También tenemos educación financiera digital para cada usuario, monitoreos con alerta en tiempo real, y la verdadera transformación no es tecnológica, es también de confianza. Entonces trabajamos muy duro por eso”.

Alianzas estratégicas y respaldo global

La tarjeta integra la solidez financiera de Finsol, la infraestructura tecnológica de ProcessusNet y la red global de pagos de Mastercard. “Este lanzamiento representa un paso estratégico en nuestro compromiso de ampliar el acceso a soluciones financieras innovadoras y seguras para nuestros clientes”, declaró Ilovares. Por su parte, Rodolfo Zavaleta, Regional Commercial director de Mastercard, agregó, “En Mastercard creemos firmemente en el poder de la digitalización como habilitador de desarrollo económico. La alianza con Finsol refuerza nuestro compromiso de conectar a más personas y negocios con una red de pagos segura, eficiente y de alcance global, brindándoles herramientas que impulsan su crecimiento y fortalecen su participación en la economía digital”.

Mauricio Escalante, gerente regional de ProcessusNet, dijo, “Aportamos la infraestructura tecnológica como habilitador certificado de Mastercard que hace posible una experiencia de pagos eficiente, segura y confiable, respaldando la visión digital de Finsol”. Con esta nueva tarjeta, los clientes de Finsol podrán acceder a una solución de débito moderna, segura y con aceptación internacional, diseñada para facilitar sus transacciones diarias y fortalecer el control de sus finanzas. Los clientes e interesados en conocer más sobre este innovador producto ya pueden acercarse a cualquiera de las oficinas de Finsol para solicitar su tarjeta de débito. A través de alianzas estratégicas y soluciones innovadoras, Finsol continúa fortaleciendo su ecosistema financiero para ofrecer mayor valor, seguridad y alcance a sus clientes.

Acerca de Finsol

Finsol es una institución financiera comprometida con ofrecer soluciones innovadoras, seguras y accesibles, orientadas a facilitar la vida financiera de sus clientes y promover la inclusión financiera.

Acerca de Mastercard

Mastercard impulsa economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Junto con nuestros clientes, estamos construyendo una economía resiliente donde todos pueden prosperar. Apoyamos una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles.

Nuestra tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a las personas, empresas y gobiernos a lograr su máximo potencial.

Para más información puedes comunicarte através de: