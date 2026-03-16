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Cervecería Hondureña abre oportunidades para nuevos profesionales en Talent Fest

Los jóvenes que participaron en el Talent Fest de Cervecería Hondureña conocieron oportunidades del programa GMT para recién graduados. Aspirantes pueden aplicar hasta el 5 de abril de 2026.

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 15:00 -
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Cervecería Hondureña abre oportunidades para nuevos profesionales en Talent Fest

Los jóvenes recién graduados se sumaron al Talent Fest de Cervecería Hondureña para vivir la experiencia de cómo es trabajar en la compañía más grande del mundo.
San Pedro Sula, Honduras.

Con la participación de más de 300 jóvenes universitarios y profesionales, Cervecería Hondureña presentó su Talent Fest en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), un evento diseñado para que los asistentes experimentaran cómo se trabaja, se innova y se construye cultura organizacional dentro de la compañía de bebidas más grande de Honduras.

El Talent Fest nace con el objetivo de mostrar, de forma interactiva y dinámica, cómo se vive la cultura organizacional y cómo operan algunas de las áreas clave de la empresa. A través de estaciones interactivas, dinámicas y espacios de networking, los asistentes conocieron de cerca los procesos, equipos y oportunidades que forman parte del día a día en Cervecería Hondureña.

Karla Ávila, directora legal y asuntos corporativos de Cervecería Hondureña, conversa, junto a Yolanda Méndez, con los jóvenes profesionales que asistieron al Talent Fest.

Karla Ávila, directora legal y asuntos corporativos de Cervecería Hondureña, conversa, junto a Yolanda Méndez, con los jóvenes profesionales que asistieron al Talent Fest.

Karla Ávila, directora legal y de Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña, destacó que este programa representa una oportunidad estructurada para jóvenes recién graduados sin experiencia, al ofrecer una pasantía remunerada de 10 meses con rotación por distintas áreas de la compañía.

A diferencia de otras empresas, agregó, el programa convierte a los participantes en empleados formales, lo que lo distingue como una propuesta de valor concreta para el talento joven del país.

Los jóvenes universitarios visitaron diferentes estaciones para conocer más sobre Cervecería Hondureña.

Los jóvenes universitarios visitaron diferentes estaciones para conocer más sobre Cervecería Hondureña.

Ávila resaltó que Cervecería Hondureña prioriza una “mentalidad de dueño” en los jóvenes, esperando que tomen decisiones y presenten proyectos como si la empresa fuera propia. También destacó que la compañía valora la disposición a innovar y asumir riesgos, en un entorno donde una iniciativa fallida no se considera un fracaso, sino parte del proceso de aprendizaje.

“Somos una empresa que genera crecimiento y valor compartido para nuestra gente y para Honduras. Este evento es una ventana para potenciar el talento hondureño y motivarlos a soñar en grande”, enfatizó.

El Talent Fest es una oportunidad para que los jóvenes conozcan lo que significa trabajar en Cervecería Hondureña.

El Talent Fest es una oportunidad para que los jóvenes conozcan lo que significa trabajar en Cervecería Hondureña.

Programa GMT

Durante el evento, los participantes tuvieron la oportunidad de vivir experiencias diseñadas por distintas áreas de la compañía, interactuar con líderes y colaboradores, y entregar su currículo vitae (hoja de vida) para formar parte del banco de candidatos que aplican al programa global GMT (Graduate Management Trainee).

El programa GMT es una iniciativa global que brinda a jóvenes profesionales la oportunidad de desarrollarse durante 10 meses a través de rotaciones por diferentes áreas estratégicas del negocio. Este modelo permite a los participantes adquirir una visión integral de la compañía, fortalecer sus habilidades de liderazgo y prepararse para asumir posiciones clave dentro de la organización.

Yolanda Méndez, directora de Recursos Humanos de Cervecería Hondureña, responde las consultas de los jóvenes asistentes.

Yolanda Méndez, directora de Recursos Humanos de Cervecería Hondureña, responde las consultas de los jóvenes asistentes.

 (Foto: Héctor Paz)

“Talent Fest es una invitación a conocer quiénes somos, cómo trabajamos y cómo desarrollamos talento. Queremos que los asistentes no solo escuchen sobre nuestra cultura, sino que la vivan”, destacó Yolanda Méndez, directora de Recursos Humanos de Cervecería Hondureña.

El Talent Fest, indicó, representa además un canal de acercamiento directo con algunas de las principales universidades del país. Méndez señaló que esta iniciativa también busca democratizar el acceso al empleo, eliminando la experiencia laboral como barrera de entrada.

Panel de Cervecería Hondureña en franco diálogo con los jóvenes participantes del Talent Fest.

Panel de Cervecería Hondureña en franco diálogo con los jóvenes participantes del Talent Fest.

Con esta iniciativa, Cervecería Hondureña reafirma su compromiso con el desarrollo del talento local, al crear espacios que conectan a las nuevas generaciones con oportunidades reales de crecimiento profesional dentro de la empresa.

El programa está dirigido a jóvenes de todo el país, sin restricción geográfica, e incluye participantes de universidades públicas y privadas.

Los jóvenes también llevaron artículos promocionales de Cervecería Hondureña.

Los jóvenes también llevaron artículos promocionales de Cervecería Hondureña.

Finalmente, se reiteró la invitación a estudiantes universitarios próximos a graduarse y a profesionales recién egresados para postularse al programa GMT, enviando su hoja de vida a través de los canales digitales oficiales de la empresa. Los interesados tienen hasta el 5 de abril para presentar su aplicación.

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