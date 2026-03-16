Cervecería Hondureña abre oportunidades para nuevos profesionales en Talent Fest

San Pedro Sula, Honduras.

Con la participación de más de 300 jóvenes universitarios y profesionales, Cervecería Hondureña presentó su Talent Fest en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), un evento diseñado para que los asistentes experimentaran cómo se trabaja, se innova y se construye cultura organizacional dentro de la compañía de bebidas más grande de Honduras. El Talent Fest nace con el objetivo de mostrar, de forma interactiva y dinámica, cómo se vive la cultura organizacional y cómo operan algunas de las áreas clave de la empresa. A través de estaciones interactivas, dinámicas y espacios de networking, los asistentes conocieron de cerca los procesos, equipos y oportunidades que forman parte del día a día en Cervecería Hondureña.

Karla Ávila, directora legal y de Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña, destacó que este programa representa una oportunidad estructurada para jóvenes recién graduados sin experiencia, al ofrecer una pasantía remunerada de 10 meses con rotación por distintas áreas de la compañía. A diferencia de otras empresas, agregó, el programa convierte a los participantes en empleados formales, lo que lo distingue como una propuesta de valor concreta para el talento joven del país.

Ávila resaltó que Cervecería Hondureña prioriza una “mentalidad de dueño” en los jóvenes, esperando que tomen decisiones y presenten proyectos como si la empresa fuera propia. También destacó que la compañía valora la disposición a innovar y asumir riesgos, en un entorno donde una iniciativa fallida no se considera un fracaso, sino parte del proceso de aprendizaje. “Somos una empresa que genera crecimiento y valor compartido para nuestra gente y para Honduras. Este evento es una ventana para potenciar el talento hondureño y motivarlos a soñar en grande”, enfatizó.

Programa GMT

Durante el evento, los participantes tuvieron la oportunidad de vivir experiencias diseñadas por distintas áreas de la compañía, interactuar con líderes y colaboradores, y entregar su currículo vitae (hoja de vida) para formar parte del banco de candidatos que aplican al programa global GMT (Graduate Management Trainee). El programa GMT es una iniciativa global que brinda a jóvenes profesionales la oportunidad de desarrollarse durante 10 meses a través de rotaciones por diferentes áreas estratégicas del negocio. Este modelo permite a los participantes adquirir una visión integral de la compañía, fortalecer sus habilidades de liderazgo y prepararse para asumir posiciones clave dentro de la organización.

“Talent Fest es una invitación a conocer quiénes somos, cómo trabajamos y cómo desarrollamos talento. Queremos que los asistentes no solo escuchen sobre nuestra cultura, sino que la vivan”, destacó Yolanda Méndez, directora de Recursos Humanos de Cervecería Hondureña. El Talent Fest, indicó, representa además un canal de acercamiento directo con algunas de las principales universidades del país. Méndez señaló que esta iniciativa también busca democratizar el acceso al empleo, eliminando la experiencia laboral como barrera de entrada.

Con esta iniciativa, Cervecería Hondureña reafirma su compromiso con el desarrollo del talento local, al crear espacios que conectan a las nuevas generaciones con oportunidades reales de crecimiento profesional dentro de la empresa. El programa está dirigido a jóvenes de todo el país, sin restricción geográfica, e incluye participantes de universidades públicas y privadas.