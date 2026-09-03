Educación y Cáritas unen esfuerzos para prevenir la violencia escolar

San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Educación y Cáritas Honduras, Arquidiócesis de San Pedro Sula, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para impulsar acciones de prevención de la violencia y fortalecer la atención de situaciones de acoso escolar en los centros educativos del país.
El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y contempla como población beneficiaria a estudiantes, docentes, directivos, equipos técnicos y padres de familia de los niveles de Educación Prebásica, Básica y Media.
La alianza busca fortalecer las capacidades de las comunidades educativas para prevenir situaciones de violencia, fomentar una cultura de paz y mejorar la detección y atención de casos de acoso escolar.
Como parte del convenio, Cáritas Honduras aportará su experiencia técnica en áreas como prevención de la violencia juvenil, cultura de paz, fortalecimiento familiar y atención psicosocial.
Estas acciones estarán orientadas a brindar herramientas a los distintos integrantes de la comunidad educativa para identificar situaciones de riesgo, prevenir conflictos y promover una convivencia más segura dentro de los centros escolares.
El convenio también plantea una coordinación entre ambas instituciones para desarrollar iniciativas que contribuyan a la protección integral de niños, niñas y jóvenes y al fortalecimiento de ambientes educativos seguros.
Con este acuerdo, la Secretaría de Educación y Cáritas Honduras buscan articular esfuerzos para enfrentar factores que afectan la convivencia escolar y promover espacios donde los estudiantes puedan desarrollar sus actividades académicas en condiciones de mayor seguridad y respeto.