Educación y Cáritas unen esfuerzos para prevenir la violencia escolar

San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Educación y Cáritas Honduras, Arquidiócesis de San Pedro Sula, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para impulsar acciones de prevención de la violencia y fortalecer la atención de situaciones de acoso escolar en los centros educativos del país. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y contempla como población beneficiaria a estudiantes, docentes, directivos, equipos técnicos y padres de familia de los niveles de Educación Prebásica, Básica y Media.

La alianza busca fortalecer las capacidades de las comunidades educativas para prevenir situaciones de violencia, fomentar una cultura de paz y mejorar la detección y atención de casos de acoso escolar. Como parte del convenio, Cáritas Honduras aportará su experiencia técnica en áreas como prevención de la violencia juvenil, cultura de paz, fortalecimiento familiar y atención psicosocial.