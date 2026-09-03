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Educación y Cáritas unen esfuerzos para prevenir la violencia escolar

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años y contempla acciones para fortalecer la prevención de la violencia, promover una cultura de paz y mejorar la atención del acoso escolar en los centros educativos

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 14:01 -
  • Laura Amaya
Educación y Cáritas unen esfuerzos para prevenir la violencia escolar

Representantes de la Secretaría de Educación y Cáritas Honduras durante la firma del convenio para fortalecer la prevención de la violencia en los centros educativos.

 Foto: Cortesia

San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Educación y Cáritas Honduras, Arquidiócesis de San Pedro Sula, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para impulsar acciones de prevención de la violencia y fortalecer la atención de situaciones de acoso escolar en los centros educativos del país.

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y contempla como población beneficiaria a estudiantes, docentes, directivos, equipos técnicos y padres de familia de los niveles de Educación Prebásica, Básica y Media.

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La alianza busca fortalecer las capacidades de las comunidades educativas para prevenir situaciones de violencia, fomentar una cultura de paz y mejorar la detección y atención de casos de acoso escolar.

Como parte del convenio, Cáritas Honduras aportará su experiencia técnica en áreas como prevención de la violencia juvenil, cultura de paz, fortalecimiento familiar y atención psicosocial.

La alianza busca promover una cultura de paz y mejorar la detección y atención del acoso escolar en beneficio de la comunidad educativa.

La alianza busca promover una cultura de paz y mejorar la detección y atención del acoso escolar en beneficio de la comunidad educativa.

 (Foto: Cortesía)

Estas acciones estarán orientadas a brindar herramientas a los distintos integrantes de la comunidad educativa para identificar situaciones de riesgo, prevenir conflictos y promover una convivencia más segura dentro de los centros escolares.

El convenio también plantea una coordinación entre ambas instituciones para desarrollar iniciativas que contribuyan a la protección integral de niños, niñas y jóvenes y al fortalecimiento de ambientes educativos seguros.

Con este acuerdo, la Secretaría de Educación y Cáritas Honduras buscan articular esfuerzos para enfrentar factores que afectan la convivencia escolar y promover espacios donde los estudiantes puedan desarrollar sus actividades académicas en condiciones de mayor seguridad y respeto.

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Redacción web
Laura Amaya

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