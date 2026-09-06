Susan Sarandon dice que le han excluido de películas por sus críticas a Israel

Venecia, Italia. La actriz estadounidense Susan Sarandon ha lamentado este domingo su exclusión de algunos proyectos por sus críticas a Israel aunque aprecia "un cambio en el relato", dijo durante su paso por el Festival de Venecia por el estreno de la película 'The Echo Chamber', en la carrera por el León de Oro.

La actriz fue preguntada durante la rueda de prensa en la Mostra sobre el precio que ha pagado por su defensa pública de Palestina y sobre su regreso a un gran festival como el italiano.

"Creo que el relato ha cambiado por completo en lo que respecta a la relevancia histórica de Palestina y a los vínculos del sionismo con Estados Unidos en nuestra política", respondió la actriz.

No obstante, aseguró ante los medios que algunos estudios han optado por no contratarla por sus opiniones.

"Aun así, recientemente me han quitado algunas películas porque hay agencias que siguen diciéndole a la gente que no me contrate, pero esa es la estructura de poder. Creo que, entre la gente, y especialmente a nivel internacional, me siento bienvenida", afirmó.

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