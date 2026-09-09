Suspensión indefinida: Gala Montes queda fuera del Malinche El Musical

Redacción. La actriz mexicana Gala Montes se encuentra en el ojo del huracán mediático. Apenas dos días después de su fugaz regreso al reality de Televisa, la producción de Malinche El Musical , dirigida por Nacho Cano , anunció que su participación quedó suspendida indefinidamente.

Montes agradeció la oportunidad de haber colaborado en el musical, pero denunció haber trabajado sin recibir una remuneración justa. "Hoy decidí ponerme a mí primero. Con respeto, pero también con mucha claridad: mi trabajo tiene un valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él", escribió.

La actriz explicó que su ingreso a La Casa de los Famosos México fue una decisión “irresponsable” pero necesaria para priorizar su estabilidad económica y personal. Incluso ofreció estrenar el musical en octubre de manera gratuita, como muestra de su disposición a no frenar el proyecto.

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