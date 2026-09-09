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Suspensión indefinida: Gala Montes queda fuera del Malinche El Musical

Tras abandonar de manera sorpresiva La Casa de los Famosos México, Gala Montes denuncia injusticias en Malinche El Musical

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 15:02 -
  • Redacción
Suspensión indefinida: Gala Montes queda fuera del Malinche El Musical

La actriz mexicana Gala Montes durante su participación especial en el espectáculo Malinche El Musical dirigido por Nacho Cano, antes de su suspensión indefinida de su papel protagónico.

 Foto: @malinchethemusical/Instagram

Redacción. La actriz mexicana Gala Montes se encuentra en el ojo del huracán mediático. Apenas dos días después de su fugaz regreso al reality de Televisa, la producción de Malinche El Musical , dirigida por Nacho Cano , anunció que su participación quedó suspendida indefinidamente.

Montes agradeció la oportunidad de haber colaborado en el musical, pero denunció haber trabajado sin recibir una remuneración justa. "Hoy decidí ponerme a mí primero. Con respeto, pero también con mucha claridad: mi trabajo tiene un valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él", escribió.

La actriz explicó que su ingreso a La Casa de los Famosos México fue una decisión “irresponsable” pero necesaria para priorizar su estabilidad económica y personal. Incluso ofreció estrenar el musical en octubre de manera gratuita, como muestra de su disposición a no frenar el proyecto.

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Parte final del comunicado emitido por parte de la actriz Gala Montes: Con respeto, pero también con mucha claridad: mi trabajo tiene un valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él.

Parte final del comunicado emitido por parte de la actriz Gala Montes: "Con respeto, pero también con mucha claridad: mi trabajo tiene un valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él".

 (Foto: Malichethemusical/@galamontes Intagram.)

En su comunicado, Gala Montes agradeció públicamente a Nacho Cano por la oportunidad de haber formado parte de Malinche El Musical, pero dejó claro que vivió una experiencia “muy dolorosa” y calificó de irrespetuosa la decisión de suspender su participación sin fecha definida.

La producción, por su parte, agradeció su entusiasmo y profesionalismo, pero no dio detalles sobre las razones de la suspensión ni sobre quién ocupará el papel protagónico de Malinche.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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