No hay evidencia de que Honduras fuera el último país del mundo en regresar a clases presenciales tras el covid-19

San Pedro Sula, Honduras
El exsecretario de Educación, Daniel Sponda, afirmó que Honduras fue el último país del mundo en regresar a clases presenciales después de la pandemia de covid-19.
“Honduras fue el último país del mundo en regresar a clases presenciales”, aseguró (a partir del minuto 17:10).
Sin embargo, no hay evidencia que respalde esa afirmación. Los informes y registros internacionales revisados por EH Verifica no establecen un orden mundial de reapertura ni identifican a Honduras como el último país en regresar a las aulas.
Los registros consultados muestran, además, que los países aplicaron distintos procesos de retorno a clases, con reaperturas parciales, modalidades híbridas y clases presenciales. Estas diferencias impiden establecer una comparación mundial bajo un mismo criterio.
LA PRENSA Verifica consultó a Sponda sobre el sustento de su afirmación, pero hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.
No hay evidencia
El 18 de abril de 2022 marca el retorno generalizado a las clases presenciales en Honduras. Una semana antes, el 11 de abril, UNESCO y UNICEF respaldaron la decisión del Gobierno hondureño de iniciar las clases presenciales en todos los centros y niveles educativos a partir de esa fecha, bajo la estrategia “Regreso Seguro a Clases”.
Para verificar si Honduras fue efectivamente el último país del mundo en regresar a las aulas, EH Verifica revisó el monitoreo global de los cierres escolares por covid-19 de UNESCO. Esta base recopiló información sobre el funcionamiento de los sistemas educativos y clasificó su situación según distintos niveles de apertura.
La metodología de UNESCO distinguía entre sistemas completamente cerrados, parcialmente abiertos y completamente abiertos. Una reapertura parcial podía significar que las escuelas funcionaban únicamente en determinadas regiones, para algunos grados o grupos de estudiantes, o mediante una combinación de enseñanza presencial y a distancia.
Esta distinción impide equiparar automáticamente las fechas de reapertura de todos los países. Durante la pandemia, algunos sistemas educativos iniciaron el retorno por regiones o niveles educativos, mientras que otros mantuvieron esquemas híbridos antes de recuperar una presencialidad más amplia.
Por ello, determinar cuál fue el primer o el último país en regresar a la presencialidad requiere aplicar el mismo criterio de reapertura a todos los sistemas educativos analizados. Ese análisis no aparece en los informes de los organismos internacionales revisados por EH Verifica.
También se revisó el informe ¿En qué punto nos encontramos respecto a la recuperación educativa? (Where are we on Education Recovery?), elaborado por UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial y publicado en marzo de 2022. El documento examinó las acciones implementadas para recuperar los aprendizajes y favorecer el regreso de los estudiantes a las escuelas.
El informe, sin embargo, tiene una limitación temporal para esta verificación: fue publicado en marzo de 2022, mientras que Honduras retomó de manera generalizada las clases presenciales el 18 de abril de ese año.
Por lo tanto, el documento permite conocer la situación educativa internacional previa al retorno generalizado a las aulas en Honduras, pero no permite determinar qué posición ocupó el país en un eventual orden mundial de reapertura.
Otros informes
El informe Dos años después: salvando a una generación, elaborado por el Banco Mundial y UNICEF, en colaboración con UNESCO, analizó el impacto de dos años de pandemia en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe.
El documento, publicado en 2022 y con datos sobre cierres escolares actualizados hasta el 31 de marzo de ese año, presenta un índice que toma en cuenta los días en que las escuelas permanecieron completamente cerradas y aquellos en los que funcionaron de manera parcial.
En la comparación incluida en el informe, Honduras registra un índice de cierre escolar de 350, el más alto entre los 15 países de América Latina y el Caribe mostrados. Le siguen Panamá, con 327; El Salvador, con 326; y Perú, con 320.
Este dato muestra la extensión de las interrupciones educativas que experimentó Honduras. Sin embargo, el informe no afirma que el país haya sido el último de América Latina ni del mundo en regresar a las clases presenciales.
Por otra parte, el informe De la recuperación del aprendizaje a la transformación educativa (From Learning Recovery to Education Transformation), publicado en septiembre de 2022 por UNESCO, el Instituto de Estadística de UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), analiza las respuestas de los sistemas educativos frente a la pandemia.
El documento se basa en información recopilada entre abril y julio de 2022 mediante una encuesta respondida por ministerios de Educación de 93 países. Este informe sí comprende un período posterior al 18 de abril de 2022, cuando Honduras ya había iniciado el regreso generalizado a las aulas.
El documento analiza el estado de la recuperación educativa y las medidas adoptadas después de los cierres, pero no establece un orden cronológico mundial de reaperturas ni identifica a Honduras como el último país en regresar a las clases presenciales.
Además, el monitoreo mundial de UNESCO sobre los cierres escolares contiene registros que abarcan el período de la pandemia y permiten observar los cambios en el funcionamiento de los sistemas educativos. Sin embargo, esa información tampoco presenta una clasificación de los países según su retorno a la presencialidad.
Los datos internacionales sí permiten establecer que los cierres escolares fueron extensos y que América Latina y el Caribe fue una de las regiones afectadas. UNESCO y UNICEF documentaron que la región registró algunos de los períodos más prolongados de interrupción de la educación presencial durante la pandemia.
Otro elemento que dificulta establecer una posición mundial única son las diferentes modalidades de regreso a clases: la reapertura de algunos centros educativos, el retorno parcial de determinados grados, la implementación de modalidades híbridas o la reapertura generalizada del sistema educativo.
Los registros internacionales utilizaron estas categorías para reflejar las distintas etapas del proceso.
En ese sentido, los informes y registros internacionales revisados por LA PRENSA Verifica no establecen un orden mundial de reapertura ni identifican a Honduras como el último país en regresar a las aulas.
Además, los países aplicaron distintos procesos de retorno, con reaperturas parciales, modalidades híbridas y clases presenciales.
LA PRENSA Verifica también realizó una revisión en portales de educación y salud, sin encontrar un listado, clasificación o registro internacional que ubique a Honduras como el último país del mundo en regresar a las clases presenciales.
Por lo tanto, no hay evidencia en las fuentes internacionales revisadas por LA PRENSA Verifica que respalde la afirmación de Daniel Sponda de que Honduras fue el último país del mundo en regresar a clases presenciales.