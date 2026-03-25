Mora quirúrgica e infraestructura, prioridades del nuevo director del Catarino

San Pedro Sula, Honduras.

El doctor Juan Carlos Argueta asumió la dirección del hospital Mario Catarino Rivas este miércoles 25 de marzo, en medio de una alta demanda de atención médica y con una agenda enfocada en resolver los principales rezagos que enfrenta el centro asistencial. En sus primeras declaraciones a medios de comunicación, el nuevo titular informó que su gestión se centrará en cuatro pilares: la reducción de la mora quirúrgica, el fortalecimiento de insumos médicos y quirófanos, garantizar el abastecimiento de medicamentos y el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. Argueta reconoció que el hospital atraviesa una situación compleja, debido a la saturación de pacientes y una demanda que sobrepasa la capacidad instalada. “Tenemos una gran cantidad de pacientes que necesitan ser atendidos y la afluencia es grandísima”, expresó. Señaló que uno de los principales desafíos es la mora quirúrgica, que a nivel nacional suma 16,250 pacientes, mientras que en el Mario Rivas unos 767 pacientes llevan más de tres meses esperando por una cirugía, por lo que calificó de acertada la estrategia impulsada por el Gobierno para hacerle frente a esta problemática a través la articulación de esfuerzos con el sector privado.

Además, afirmó que dará continuidad a proyectos que están en marcha, como la unidad quirúrgica pediátrica y el hospital de traumas, considerados clave para ampliar la capacidad de atención. "No venimos a estar viendo qué hizo o qué no hizo (otra persona), venimos a trabajar. Ese fue el eslogan del presidente, al cual todos nosotros le fuimos a dar el mandato en las urnas, así que venimos a trabajar por el bienestar del hospital y los pacientes", dijo. A su vez, reconoció la labor desempeñada por el doctor Gabriel Paredes, quien estuvo al frente del hospital desde 2024. "Debemos reconocer que hizo un gran trabajo, es un médico joven, pero asumió con responsabilidad, tuvo una gestión proactiva", expresó.

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