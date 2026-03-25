Mora quirúrgica e infraestructura, prioridades del nuevo director del Catarino

El doctor Juan Carlos Argueta asumió la dirección del hospital Mario Catarino Rivas este miércoles 25 de marzo, en medio de una alta demanda de atención médica y con una agenda enfocada en resolver los principales rezagos que enfrenta el centro asistencial.
En sus primeras declaraciones a medios de comunicación, el nuevo titular informó que su gestión se centrará en cuatro pilares: la reducción de la mora quirúrgica, el fortalecimiento de insumos médicos y quirófanos, garantizar el abastecimiento de medicamentos y el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria.
Argueta reconoció que el hospital atraviesa una situación compleja, debido a la saturación de pacientes y una demanda que sobrepasa la capacidad instalada. “Tenemos una gran cantidad de pacientes que necesitan ser atendidos y la afluencia es grandísima”, expresó.
Señaló que uno de los principales desafíos es la mora quirúrgica, que a nivel nacional suma 16,250 pacientes, mientras que en el Mario Rivas unos 767 pacientes llevan más de tres meses esperando por una cirugía, por lo que calificó de acertada la estrategia impulsada por el Gobierno para hacerle frente a esta problemática a través la articulación de esfuerzos con el sector privado.
Además, afirmó que dará continuidad a proyectos que están en marcha, como la unidad quirúrgica pediátrica y el hospital de traumas, considerados clave para ampliar la capacidad de atención.
"No venimos a estar viendo qué hizo o qué no hizo (otra persona), venimos a trabajar. Ese fue el eslogan del presidente, al cual todos nosotros le fuimos a dar el mandato en las urnas, así que venimos a trabajar por el bienestar del hospital y los pacientes", dijo.
A su vez, reconoció la labor desempeñada por el doctor Gabriel Paredes, quien estuvo al frente del hospital desde 2024. "Debemos reconocer que hizo un gran trabajo, es un médico joven, pero asumió con responsabilidad, tuvo una gestión proactiva", expresó.
Retos en pago de salarios
Otro de los temas abordados fue el paro de labores de médicos debido a la falta de pago, lo que ha afectado la consulta externa. Argueta calificó como “lamentable” el atraso en el pago de salarios de especialistas, y señaló que ya se realizan gestiones para solventarlo.
Indicó que el proceso está avanza, con algunos médicos que están recibiendo sus salarios de forma parcial o total. Asimismo, se comprometió a trabajar para evitar que este tipo de situaciones se repitan y garantizar condiciones adecuadas para el personal de salud.
El nuevo director también dijo que apuesta por una administración de puertas abiertas, basada en la transparencia y rendición de cuentas. “No tenemos nada que ocultar”, afirmó, al reiterar que su enfoque estará centrado en el trabajo honesto y dar respuestas a la población.
Argueta, quien cuenta con más de 30 años de experiencia como cirujano vascular en el mismo hospital, expresó que conoce de cerca las necesidades del centro y de su personal, lo que considera una ventaja para enfrentar los retos actuales.
Finalmente, envió un mensaje a la población de la zona noroccidental del país, recordando que el Mario Rivas es un hospital al servicio de la ciudadanía. “Este es su hospital. Quiéralo, ámelo y cuídelo”, exhortó.