Nombran al doctor Juan Carlos Argueta como nuevo director del Catarino Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

El doctor Juan Carlos Argueta fue nombrado como el nuevo director del hospital Mario Catarino Rivas, el segundo centro asistencial más importantes del país, según confirmó una fuente a Diario LA PRENSA.

Argueta asume el cargo en un contexto de múltiples desafíos en el sistema de salud pública, particularmente en un hospital que atiende a miles de pacientes y que históricamente ha enfrentado limitaciones en recursos, infraestructura y personal.

El nuevo director es médico cirujano y tiene una subespecialidad en flebología, área enfocada en el tratamiento de enfermedades venosas como várices, trombosis y padecimientos arteriales. Su trayectoria inició en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), donde obtuvo el título de doctor en Medicina y Cirugía General.

Posteriormente, continuó su especialidad de cirugía en la Universidad San Carlos de Guatemala, específicamente en el hospital general San Juan de Dios. Más adelante, amplió sus conocimientos con una subespecialidad en flebología en el Instituto Mexicano de Flebología y Linfología.