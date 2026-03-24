Nombran al doctor Juan Carlos Argueta como nuevo director del Catarino Rivas

El doctor Juan Carlos Argueta fue nombrado como el nuevo director del hospital Mario Catarino Rivas, el segundo centro asistencial más importantes del país, según confirmó una fuente a Diario LA PRENSA.
Argueta asume el cargo en un contexto de múltiples desafíos en el sistema de salud pública, particularmente en un hospital que atiende a miles de pacientes y que históricamente ha enfrentado limitaciones en recursos, infraestructura y personal.
El nuevo director es médico cirujano y tiene una subespecialidad en flebología, área enfocada en el tratamiento de enfermedades venosas como várices, trombosis y padecimientos arteriales. Su trayectoria inició en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), donde obtuvo el título de doctor en Medicina y Cirugía General.
Posteriormente, continuó su especialidad de cirugía en la Universidad San Carlos de Guatemala, específicamente en el hospital general San Juan de Dios. Más adelante, amplió sus conocimientos con una subespecialidad en flebología en el Instituto Mexicano de Flebología y Linfología.
Argueta también cuenta con reconocimiento internacional, al formar parte de organizaciones como la Unión Internacional de Flebología, la Academia Mexicana de Flebología y Linfología (AMFYL) y la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología (SOPFYL).
Su vínculo con el hospital Mario Catarino Rivas no es reciente. En 2010 fue nombrado subdirector del centro asistencial durante la gestión del doctor Víctor Hernández, lo que le permitió adquirir experiencia en la administración hospitalaria.
Años más tarde, en 2013, asumió por primera vez la dirección del hospital, tras la salida de Hernández por su jubilación. En ese momento, Argueta reconoció la magnitud del reto que asumía al aceptar el cargo, pero manifestó su compromiso con la institución.
En declaraciones ofrecidas en ese momento, el médico expresó que asumir la dirección representaba una gran responsabilidad, pero también una satisfacción personal, al tratarse de un hospital al que ha dicho amar y defender durante muchos años.
Aunque hasta ahora no ha brindado declaraciones públicas sobre su nuevo nombramiento, se conoció que ya comenzó el proceso de transición de autoridades dentro del centro hospitalario.