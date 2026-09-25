Nasry Asfura afirma que Honduras es quinto exportador de café del mundo, pero es octavo

San Pedro Sula, Honduras
“Somos el primer lugar de exportación de café en Centroamérica y el quinto a nivel mundial”, afirmó Nasry Asfura el 23 de septiembre en su primer discurso en la Asamblea General de la ONU (desde el minuto 10:09).
Sin embargo, la afirmación es engañosa porque mezcla datos correctos e incorrectos. Honduras sí ocupa el primer lugar de Centroamérica en exportaciones de café, según los informes Coffee Annual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). No obstante, el país no se encuentra en el quinto puesto mundial: los informes de 2025 y 2026 lo ubican en el octavo lugar, además del tercero en América.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) también respalda esta posición. En marzo de 2026 señaló, con datos del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), que Honduras ocupa el primer lugar de Centroamérica, el tercero de América y el octavo a nivel mundial.
LA PRENSA Verifica consultó a Asfura sobre su aseveración por medio de Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.
Principal de Centroamérica
El informe Coffee Annual 2026, elaborado por el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), recopila los resultados del ciclo 2024-2025 y las perspectivas para 2025-2026. El documento mantiene a Honduras como el mayor exportador de café de Centroamérica.
Durante el ciclo 2024-2025, Honduras exportó alrededor de 4.69 millones de sacos de 60 kilogramos, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) reproducidas en el informe del USDA. En 2023-2024 fueron 4.68 millones, por lo que el volumen se mantuvo estable.
Para 2025-2026, el USDA estima exportaciones por aproximadamente 5.03 millones de sacos de 60 kilogramos, frente a una estimación revisada de 4.96 millones para el período anterior.
El crecimiento también se observaba durante el desarrollo del ciclo. Hasta abril de 2026, Honduras había exportado 3.17 millones de sacos, frente a los 2.30 millones registrados durante el mismo período de 2024-2025, lo que representaba un incremento de 38%.
El Coffee Annual 2026 también identifica a Honduras como el tercer mayor exportador de café del continente americano. Por tanto, los datos del USDA respaldan la primera parte de lo expresado por Asfura.
Octavo a nivel mundial
La segunda parte de la afirmación no coincide con los informes más recientes del USDA. Asfura aseguró que Honduras ocupa el quinto lugar mundial en exportaciones de café, pero el organismo estadounidense lo sitúa en una posición diferente.
El Coffee Annual 2025 identificó a Honduras como el octavo mayor exportador mundial de café, detrás de Brasil, Vietnam, Colombia, India, Indonesia, Uganda y Etiopía. Al mismo tiempo, lo ubicó tercero de América y primero de Centroamérica.
El informe más reciente, Coffee Annual 2026, mantiene esa posición. El USDA sitúa a Honduras como el octavo mayor exportador de café del mundo, además de tercero de América y primero de Centroamérica.
Por tanto, la posición señalada por Asfura tampoco corresponde a un cambio registrado entre los dos informes más recientes. Tanto el documento de 2025 como el publicado en 2026 colocan a Honduras en el octavo puesto mundial, no en el quinto.
La posición de un país en el comercio mundial de café puede variar entre períodos debido a cambios en la producción, los volúmenes exportados y el desempeño de los demás países productores. También es necesario considerar el período y la categoría de café utilizada en cada comparación.
Henry Rodríguez, economista, explicó a EH Verifica que, además de ocupar el primer lugar en Centroamérica, Honduras es el tercer exportador de América, solo por detrás de Brasil y Colombia.
“El café se ha posicionado como el principal rubro de producción y de exportación del país; se destaca por su contribución al PIB, a la inversión, a la generación de empleo y a las reservas internacionales del país”, explicó Rodríguez.
Esta posición también está respaldada por las estadísticas nacionales. En marzo de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el informe Comportamiento de las exportaciones e importaciones del café en Honduras 2021-2025, en el que señala que Honduras es el primer productor de café de Centroamérica, tercero del continente americano y octavo a nivel mundial, según datos del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe).
El mismo informe registra que durante 2025 Honduras exportó 6.5 millones de sacos de 46 kilogramos, un aumento de 8.3% respecto al año anterior. El valor de esas exportaciones alcanzó $2,329.1 millones, frente a $1,218.2 millones en 2024.
En conclusión, la afirmación del presidente de Honduras, Nasry Asfura, es engañosa porque mezcla un dato correcto con uno incorrecto.