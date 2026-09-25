Así fue la desinformación tras la primera participación de Asfura en la ONU

San Pedro Sula, Honduras

La primera participación de Nasry Asfura en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) como presidente de Honduras no solo generó atención en redes sociales, sino también una serie de contenidos falsos que distorsionaron distintos momentos de su intervención. La desinformación circuló en diferentes formatos. Por un lado, se difundió una imagen manipulada con inteligencia artificial (IA) en la que supuestamente Asfura aparecía bebiendo agua directamente de una jarra durante su discurso. Las imágenes originales de la transmisión de la ONU no muestran al mandatario realizando esa acción. Por otro, publicaciones en redes sociales le atribuyeron declaraciones que no pronunció y situaciones que no ocurrieron durante su participación. Una de ellas aseguró que Asfura afirmó que Honduras tenía la canasta básica más barata de Centroamérica; otra sostuvo que delegados abandonaron el recinto mientras pronunciaba su discurso. Los contenidos tienen un elemento en común: parten de un acontecimiento real —la participación de Asfura en la Asamblea General de la ONU—, pero incorporan imágenes, declaraciones o situaciones que no corresponden con los registros originales del evento. LA PRENSA Verifica revisó estos contenidos y los contrastó con los registros disponibles de la intervención presidencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A continuación, presentamos el recuento de las falsedades que circularon:

La imagen de Asfura tomando agua directamente de una jarra en la ONU está modificada con IA

En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra al presidente de la República, Nasry Asfura, tomando agua directamente de una jarra durante su discurso en la 81 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 23 de septiembre. Sin embargo, la imagen es falsa. EH Verifica constató que la fotografía fue modificada con inteligencia artificial (IA). “Nasry Asfura agarra la jarra de agua para tomar agua en su conferencia en la ONU, no vió el vaso”, dice textualmente una entrada de Facebook que ha sido compartida cientos de veces desde el 23 de septiembre.

Es falso que Asfura dijera en la ONU que Honduras tiene la canasta básica más barata de Centroamérica

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente Nasry Asfura haber afirmado, durante su intervención del 23 de septiembre en la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que Honduras tiene la canasta básica menos costosa de Centroamérica. Sin embargo, es falso. Una revisión de la transmisión de la intervención del mandatario hondureño no encontró que Asfura hiciera esa afirmación. En su discurso se refirió, entre otros temas, a la situación de la democracia en Honduras y a los efectos de la sequía vinculados al cambio climático. “Tenemos la canasta basica mas barata de Centro América que con 1500 vives un mes completo, Asfura ante la ONU”, dice literalmente la descripción de una entrada de Facebook que ha sido difundida desde el 23 de septiembre.

Es falso que delegados abandonaron la ONU durante discurso de Asfura