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Escándalo en la Premier: Manchester City es declarado culpable y esto se informa

Por el momento, no se han formulado sanciones, ya que esto se decidirá en una etapa posterior.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 09:51 -
  • Agencia EFE
Escándalo en la Premier: Manchester City es declarado culpable y esto se informa

¿Adiós a los títulos? Manchester City es declarado culpable y espera una sanción histórica
Londres, Inglaterra.

El Manchester City ha sido encontrado culpable de más de un centenar de irregularidades financieras, unos cargos que arrastra desde 2023, según adelantó este viernes The Athletic y publicaron otros medios deportivos.

Aunque el City había negado reiteradamente las acusaciones, la comisión independiente que falló sobre el caso consideró al club de Mánchester culpable en prácticamente todos los casos (130) en que había sospechas, señalan las mismas fuentes.

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Por el momento, no se han formulado sanciones, ya que esto se decidirá en una etapa posterior.

Estas sanciones, recogidas en el Manual de la Premier League inglesa, pueden ir desde una mera advertencia a una retirada de puntos en el campeonato o, en el caso más extremo, incluso la expulsión de la competición.

Incluso la retirada de puntos puede aplicarse con efectos retroactivos, lo que podría costarle al club hasta la pérdida de algunos títulos, siempre según The Athletic.

La Premier League acusó en febrero de 2023 al City de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, de no cumplir con el 'fair play' financiero de la UEFA entre 2009 y 2018, y con el de la Premier League en las campañas 2015-2016 y 2017-2018.

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Igualmente, de no cooperar con las investigaciones de la Premier que se desarrollaron entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

El City negó todos los cargos y contrató a algunos de los mejores abogados especializados en deporte en el Reino Unido para tratar de limpiar su nombre y evitar las sanciones.

En la década que ha investigado la Premier League, es decir, entre la campaña 2009-2010 y la 2017-2018, el City ganó tres ligas, una Copa de Inglaterra y tres Copas de la Liga.

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Agencia EFE
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