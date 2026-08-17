El Salvador no logró una nueva renovación del TPS en agosto de 2026

San Pedro Sula, Honduras

Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, afirmó que El Salvador logró renovar en agosto de 2026 el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para sus ciudadanos en Estados Unidos, mientras Honduras perdió definitivamente este beneficio migratorio. “Lamentable, mientras Nayib Bukele sí logra renovar el TPS para salvadoreños, Honduras se queda finalmente sin TPS”, afirmó literalmente en X del 15 de agosto.

Lamentable, mientras Nayib Bukele si logra renovar el TPS para Salvadoreños, Honduras se queda finalmente sin TPS.

Como presidente de la comisión de Relaciones Internacionales solicitó enérgicamente a Cancillería una explicación si existió un trabajo para evitar esto ya que... pic.twitter.com/ge2YmRroGV — Rashid Mejía (@RashidMG3) August 15, 2026

Sin embargo, la afirmación es engañosa. Es cierto que la designación de Honduras para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) finalizó el 8 de septiembre de 2025 y que, a la fecha de esta verificación, los salvadoreños todavía mantienen este beneficio migratorio. La protección vigente para El Salvador, sin embargo, no corresponde a una nueva renovación. Se trata de una extensión por 18 meses aprobada en enero de 2025, durante la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden. Esta comenzó a regir el 10 de marzo de ese año y fue fijada hasta el 9 de septiembre de 2026. A la fecha de esta verificación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) mantiene el 9 de septiembre de 2026 como fecha de finalización del TPS para El Salvador, sin anunciar una nueva extensión que modifique ese plazo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las declaraciones de Rashid Mejía surgieron después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) lanzó, el 14 de agosto de 2026, un ultimátum general de salida para los países cuyo TPS ha terminado, mediante una publicación en su cuenta oficial de X. En la publicación se mencionan varios países, entre ellos Honduras. La institución instó a los beneficiarios a abandonar voluntariamente Estados Unidos o enfrentar un proceso de deportación. LA PRENSA Verifica solicitó a Mejía un comentario sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Honduras perdió el TPS

En el caso de Honduras, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó en 2025 que el país ya no cumplía con las condiciones requeridas para mantener su designación bajo el TPS. La cancelación atravesó posteriormente varios procesos judiciales. El 31 de diciembre de 2025, un tribunal federal anuló la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional. Sin embargo, el 9 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito dejó sin efecto esa resolución mientras continuaba la apelación. Actualmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos señala que el TPS para Honduras está terminado y que su fecha de finalización fue el 8 de septiembre de 2025.

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