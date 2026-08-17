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Sismo de magnitud 4.6 se registra a 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés

Un sismo de magnitud 4.6 se registró este lunes frente al Caribe hondureño, a unos 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés. No se reportan daños en tierra firme

Sismo de magnitud 4.6 se registra a 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés

El sismo de 4.6 en la escala de Richter tuvo su epicentro en el mar Caribe, a unos 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés.
Puerto Cortés, Honduras

Un sismo de magnitud 4.6 en la escala de Richter se registró la tarde de este lunes 17 de agosto frente al Caribe hondureño, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

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El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 4:07 de la tarde y tuvo una profundidad preliminar de un kilómetro, según los datos difundidos por las autoridades. El epicentro fue localizado en el mar Caribe.

Hasta el momento, no se reportan personas afectadas ni daños materiales en tierra firme como consecuencia del sismo. Copeco mantiene el monitoreo del fenómeno ante cualquier eventual reporte de la población.

Las autoridades pidieron mantener la calma y permanecer atentos a la información oficial mientras continúan las labores de vigilancia del comportamiento sísmico en la zona.

El movimiento registrado este lunes se suma a otros sismos ocurridos recientemente en Honduras. Uno de ellos se reportó la noche del domingo en las cercanías de Las Lajas, Comayagua, con una magnitud de 3.3 y una profundidad de cinco kilómetros.

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Redacción La Prensa
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