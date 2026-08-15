Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Cortés, Comayagua y el Golfo de Fonseca concentran más sismos en Honduras
La tierra se movió con frecuencia en Honduras durante los últimos tres años y medio, según los registros del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 10:08
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
Flor Cuevar pierde la vida tras volcar en su cuatrimoto en Lempira
Redacción La Prensa
Sucesos
Rescatan a hombre que llevaban amarrado en un turismo en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Sucesos
Tres personas pierden la vida y una menor resulta herida en Ceguaca, Santa Bárbara
Redacción La Prensa
Sucesos
Muere policía Delsy Hernández tras despistarse en carretera de Yoro
Redacción La Prensa
Deportes
La increíble historia de Balanta, portero del Génesis FC
Redacción La Prensa
Espectáculos
César Milla: “Cada obra tiene una parte de uno mismo”
Redacción La Prensa
Honduras
Tegucigalpa endurece racionamiento de agua ante caída de reservas
Redacción La Prensa
Deportes
La increíble historia de Balanta, portero del Génesis FC
Redacción La Prensa
Videos
Presidente del Génesis revela sorpresas tras alianza entre HCH, DIEZ y GOTV
Redacción La Prensa
Videos
Chirinos avisa previo al clásico contra Motagua: "No deben"
Redacción La Prensa
Videos
Alexander “Chande” Ardón es trasladado de máxima a mínima seguridad en Támara
Redacción La Prensa
Deportes
¿Llega el choco a Marathón? Rudman se pronuncia sobre su posible fichaje
Redacción La Prensa