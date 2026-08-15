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Cortés, Comayagua y el Golfo de Fonseca concentran más sismos en Honduras

La tierra se movió con frecuencia en Honduras durante los últimos tres años y medio, según los registros del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

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