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Deportes
¿Llega el choco a Marathón? Rudman se pronuncia sobre su posible fichaje
El técnico verdolaga destacó el triunfo ante Antigua y los cuatro puntos conseguidos como visitante en la Copa Centroamericana.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 11:08
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Redacción La Prensa
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