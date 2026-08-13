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Deportes
Burbara tras presentación de nueva camisa de Real España: "Ojalá esta temporada se nos pueda dar"
Real España presentó su nueva camiseta para la temporada 2026-2027 y Elías Burbara compartió más detalles.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 12:08
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Redacción La Prensa
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