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Messi despide a su padre con emotivo mensaje: “No sé cómo seguir”

Lionel Messi dedicó un emotivo mensaje a su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado sábado a los 68 años. El futbolista argentino compartió una fotografía juntos y expresó el profundo dolor que siente por su partida.

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