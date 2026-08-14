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Presidente del Génesis revela sorpresas tras alianza entre HCH, DIEZ y GOTV
El mandatario del Génesis FC habló de la alianza entre HCH, DIEZ y GOTV para la transmisión en Liga Nacional y adelanta sorpresas.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 15:08
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Redacción La Prensa
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