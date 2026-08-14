  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Muere policía Delsy Hernández tras despistarse en carretera de Yoro

La víctima fue identificada como Delsy Maribel Hernández Hernández, quien se desempeñaba como Clase I de Policía y estaba asignada a la Jefatura Municipal de El Negrito, Yoro

Últimos Videos