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Rescatan a hombre que llevaban amarrado en un turismo en San Pedro Sula

La Policía Nacional recibió una denuncia y rápidamente se movilizó hacia la zona, donde interceptaron el vehículo turismo blanco y lograron rescatar ilesa a la víctima

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