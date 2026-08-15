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Rescatan a hombre que llevaban amarrado en un turismo en San Pedro Sula
La Policía Nacional recibió una denuncia y rápidamente se movilizó hacia la zona, donde interceptaron el vehículo turismo blanco y lograron rescatar ilesa a la víctima
Redacción La Prensa
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Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 10:08
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Redacción La Prensa
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