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Tres personas pierden la vida y una menor resulta herida en Ceguaca, Santa Bárbara

Las víctimas mortales fueron identificadas como Kerin Cabrera, de 60 años; Rubilda Cabrera, de apenas 16 años; y Yony Bautista Sarmiento, de 45 años

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