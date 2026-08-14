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César Milla: “Cada obra tiene una parte de uno mismo”

Desde sus primeros pasos en 1976 hasta sus exposiciones internacionales, el pintor hondureño César Milla ha construido un lenguaje propio alrededor de la figura femenina, la identidad hondureña y una particular técnica con café; por medio de esta entrevista también revela su etapa más difícil y su resiliencia a través del arte

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