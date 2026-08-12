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“Eva” llega a los cines de Honduras este 13 de agosto
Escrita y dirigida por William Reyes, “Eva” se filmó íntegramente en Tegucigalpa. La actriz colombiana Endry Cardeño encabeza el elenco, mientras que Dennis Mencía marca su esperado regreso a Honduras.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 15:08
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Redacción La Prensa
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