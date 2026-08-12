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“Eva” llega a los cines de Honduras este 13 de agosto

Escrita y dirigida por William Reyes, “Eva” se filmó íntegramente en Tegucigalpa. La actriz colombiana Endry Cardeño encabeza el elenco, mientras que Dennis Mencía marca su esperado regreso a Honduras.

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